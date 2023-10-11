ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 1 11.10.2023, 8:03

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В Генштабе Украины раскрыли детали.

Бойцы ВСУ в течение последних суток вступили в 75 боев с российскими оккупантами и сбили вражеский штурмовик Су-25.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. Так, российская армия потеряла очередной истребитель Су-25.

«Наши защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня», – сообщили в Генштабе.

Су-25 – это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик. Его назначение – предоставление авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью, при условии визуальной видимости цели, и уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

Штурмовик может поражать наземные и надводные цели, вертолеты и транспортные самолеты.

Первый полет Су-25 совершил в феврале 1975 года. Его боевое применение началось во время войны в Афганистане. После развала СССР самолеты Су-25 были применены в войне в Абхазии, в Карабахском конфликте между Арменией и Азербайджаном, в столкновениях на границе между Таджикистаном и Афганистаном.

Кроме того, российские войска использовали Су-25 во время войн в Чечне и Сирии.

В арсенале ВСУ также есть штурмовики этой модели. Они используются для противостояния российской агрессии с начала войны на Востоке Украины.

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