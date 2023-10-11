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«Танкопад» под Авдеевкой: ВСУ показали на видео эпичный провал армии РФ

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  • 11.10.2023, 8:10
  • 6,628
«Танкопад» под Авдеевкой: ВСУ показали на видео эпичный провал армии РФ

Наступление колонны бронетехники оккупантов захлебнулось в прямом смысле слова.

С колонной войск РФ, которая направлялась из оккупированного Донецка в сторону Авдеевки, случилась неприятность: военные утопили по дороге танк.

Инцидент сняли на видео ВСУ.

Россияне гнали в сторону Авдеевки колонну из 9 танков для наступления. Вступить в бои оккупантам помешал мост. Первый танк, который находился в колонне, не удержался на шаткой конструкции и рухнул прямо в реку. После этого оккупантам пришлось разворачивать свою колонну и возвращаться назад.

Ситуацию прокомментировал в Telegram украинский военкор Юрий Бутусов.

«Девять единиц бронетехники противника колонной шли с оккупированного Донецка, пытаясь отрезать Авдеевку, где идут тяжелые бои, с Водяного и Опытного. Но произошла неприятная оказия. Мечтали взять Киев, но помешала Авдеевка, мечтали взять Авдеевку, но помешал мост», - написал журналист.

Отметим, что сегодня, 10 октября, российская армия активизировалась на Авдеевском направлении. ВС РФ с самого утра начала хаотично лупить артиллерией по Авдеевке, используя свою излюбленную тактику огненного вала.

Стоит уточнить, что Авдеевское направление - одно из самых мощных в украинской обороне. Прорвать ее российской армии не удалось за все время полномасштабного вторжения, линия фронта остается там же, что и последние 9 лет.

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