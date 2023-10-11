Ужас на фестивале Supernova в Реим: восстановлена полная картина событий 11.10.2023, 8:21

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Террористы ХАМАС устроили беспрецедентную резню.

6-7 октября в трех километрах от границы с сектором Газа проходил фестиваль электронной музыки Supernova. Туда съехались до 4000 молодых людей. Организаторы пообещали «путешествие единения и любви».

Последние «мирные» видео оттуда, снятые перед началом ужаса, показывают счастливых и расслабленных молодых людей, танцующих под открытым небом. На видео, загруженном в 7:22 над их головами уже видны черные маленькие облачка дыма – шлейфы, оставленные израильскими ракетами ПВО, отражающим первую ракетную атаку из Газы.

Потом начался кошмар. Журналисты-расследователи «Би-би-си» восстановили его шаг за шагом.

Материал ниже содержит текстовое описание тяжелых и шокирующих событий. Если вы опасаетесь за свое психическое здоровье – не читайте его.

Служба BBC Verify собрала воедино картину событий, используя верифицированные видео и сообщения в соцсетях.

Чуть позже 6 утра участники фестиваля стали получать на телефоны оповещения о ракетной тревоге. На одном из видео молодые люди еще танцуют под музыку, но уже начинают замечать над головой признаки ракетного обстрела. На другом видео организаторы выключают музыку. Люди начинают покидать место фестиваля. Некоторые выглядят напуганными, другие довольно беспечно направляются к выходу.

Буквально через несколько минут фестиваль атаковали террористы ХАМАСа.

Адам Барель, посетитель фестиваля, рассказал «ХаАрец», что все присутствовавшие знали о постоянных рисках ракетных обстрелов. Но такое нападение стало для всех шоком.

Сообщалось, что первые террористы приземлились рядом с площадкой фестиваля, перелетев пограничный забор на парапланах. Другие группы подъезжали на фургонах и джипах.

Гили Йоскович, посетительница фестиваля, рассказала BBC, что боевики «были повсюду с автоматическим оружием». Площадка фестиваля была фактически окружена, а все дороги к ней и от нее – заблокированы.

Посетители фестиваля разбегались во все стороны. Одни прятались в ближайших рощах и садах, другие садились в машины и пытались уехать – но террористы расстреливали их в автомобилях.

Гилад, молодой человек, отслуживший в ЦАХАЛе, рассказал: «Мы знали, что они, вероятно, перекроют дорогу. Я уверен, что на этих дорогах погибло много людей. Мы выехали в поле и попытались от них спрятаться… потом мы забрались немного вглубь поля, и тогда по нам начали стрелять из снайперских винтовок из разных мест, а также из гранатометов».

Гилад говорит, что, направляясь к месту, которое, как он надеялся, было безопасным, он увидел израильскую военную машину. «Мы увидели, что в неее попала противотанковая ракета или что-то в этом роде. В машине не было солдат и никаких их следов».

Эстер Борохова рассказала агентству Reuters, что ее машину протаранили, когда она пыталась выехать с парковки. Ее подобрал водитель другой машины, но при попытке выбраться боевики застрелили его в упор.

Многие посетители фестиваля рассказывают, что часами прятались в окружающих кустарниках и фруктовых садах в надежде, что появятся военные и спасут их.

Террористы методично бродили по территории фестиваля, расстреливая не успевших спастись людей.

На кадрах видеорегистратора с отметкой времени 09:23, снятых из припаркованной машины, видно троих боевиков, принимавших участие в резне. Рядом с машиной лежит неподвижное тело мужчины. Один из боевиков, вооруженный автоматическим оружием, приказывает другому человеку, окровавленному мужчине опуститься на колени, затем хватает его за шиворот и уволакивает прочь, исчезая из поля зрения камеры.

И тут тело возле машины «оживает». Мужчина, который, кажется, притворялся мертвым, шевелится.

Он поднимает голову, чтобы проверить, что происходит вокруг. Это фатальная ошибка. Секунду спустя в кадр вбегает другой боевик, стреляет ему в голову в упор и уходит.

Позже в поле того же видеорегистратора появляется группа палестинцев. Только один из вооружен – похоже, они пришли грабить. Отморозки обшарили карманы убитого возле машины и полезли в багажник другой машины порыться в чемодане. К ужасу экспертов, просматривавших видео, террористы обнаружили в этой машине двух живых людей, мужчину и женщину. Их увели прочь.

Эти дикие сцены повторяются снова и снова. Одно из самых душераздирающих видео – похищение женщины, которую в соцсетях опознали как израильтянку Ноа Аргамани.

На кадрах, опубликованных ХАМАСом в социальных сетях, видно, как боевики уводят ее от мужчины, к которому она тянется – видимо, ее партнера. Женщина плачет и кричит.

Позже в палестинских соцсетях появились кадры, на которых, предположительно, Ноа, жива и находится в секторе Газа. Но неясно, являются ли подлинными. Ее семья и семьи других людей, похищенных с фестиваля, ждут новостей о своих близких.

Экспертам BBC также удалось выделить из видео неподвижные изображения боевиков. Их можно обрабатывать с помощью программ для распознавания лиц. Одного их убийц уже опознали. Его лицо совпадает с фотографиями палестинского полицейского, доступными на сайте муниципалетета Нусейрат в секторе Газа.

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