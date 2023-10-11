Первый самолет с передовым американским оружием прибыл в Израиль 1 11.10.2023, 8:31

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Иллюстрационное фото

Стало известно, что доставил борт.

Первый транспортный самолет с «передовыми» американскими боеприпасами приземлился на авиабазе Неватим на юге Израиля, сообщило во вторник, 10 октября, издание The Times of Israel со ссылкой на военных.

Эти боеприпасы предназначены «для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям», приводит израильское медиа объяснение Сил обороны Израиля.

«Наши общие враги знают, что сотрудничество между армиями сильное, как никогда, и является ключевой частью обеспечения региональной безопасности и стабильности», — добавляют в ЦАХАЛе.

8 октября стало известно, что военные США перемещают ударную авианосную группу и военные самолеты ближе к Израилю. Рассматривается и возможность отправки второго авианосца.

Ранее 10 октября сообщалось, что США срочно отправляют в Израиль средства ПВО и боеприпасы, предлагают помощь по планированию специальных операций и разведывательную поддержку для спасения заложников.

Война в Израиле — что известно

7 октября ХАМАС атаковал Израиль сначала ракетами, а затем вторгся на юг страны, убивая людей и захватывая заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию Железные мечи, нанеся удары по сектору Газа, в последующие дни удары стали более интенсивными.

В ночь на 8 октября Израиль заявил о восстановлении контроля над большинством населенных пунктов, куда проникли палестинские террористы. Кабинет Израиля объявил состояние войны впервые с 1973 года.

9 октября министр обороны приказал осадить сектор Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что террористы ХАМАС будут уничтожены после их «зверств», похищений и убийств детей и женщин. ХАМАС и другие враги Израиля «заплатят цену, которую они запомнят на десятилетия вперед», добавил Нетаньяху.

10 октября в Армии обороны Израиля заявили, что полностью восстановили контроль над границей с сектором Газа и посоветовали его жителям выезжать в Египет.

Как известно по состоянию на 10 октября, из-за нападения ХАМАС в Израиле погибло более 1200 человек, более 3000 — получили ранения.

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