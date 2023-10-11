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Террористы ХАМАС убили известного физика и его жену

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  • 11.10.2023, 8:35
  • 9,254
Террористы ХАМАС убили известного физика и его жену
Сергей Гредескул

Сергей Гредескул приехал в Израиль в 90-е годы из СССР.

Стали известны имена еще двух жертв террористов в Офакиме: профессора Сергея Гредескула и его жены доктора математических наук Виктории Гредескул. Обоим было больше 80 лет.

Сообщение о гибели ученого появилось на сайте кафедры физики университета Бен Гурион в Негев.

«Сергей был одним из самых выдающихся физиков, совершивших алию из СССР в Израиль в 90-е годы, — говорится в нем. — Вместе со своим наставником Ильей Лифшицем он стал одним из отцов-основателей физики неупорядоченных металлов. Сергей награжден Государственной премией Украины в области науки и техники 1985 года. Сергей пришел на нашу кафедру в 1991 году и был ее сотрудником до последних дней».

Гредескул — выпускник Харьковского Университета. Свои исследования он проводил в Харьковском физико-техническом институте и Физико-техническом институте низких температур АН Украины. Он соавтор ставшей классической монографии «Введение в теорию неупорядоченных систем» и более ста научных статей.

Супруги были убиты боевиками ХАМАСа прямо в своем доме в городе Офаким в первый день атаки на Израиль.

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