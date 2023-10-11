Белорусам рассказали, как правильно проветривать квартиру в отопительный сезон 2 11.10.2023, 8:41

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Инструкцию опубликовало Брестское ЖКХ.

Мини-инструкцию о правильном проветривании квартиры в отопительный сезон опубликовало Брестское ЖКХ.

Коммунальники отметили, что «окна, длительное время остающиеся приоткрытыми, вряд ли обеспечат достаточный приток свежего воздуха, но большой счет за отопление будет в таком случае наверняка».

«Лучше проветривать чаще, но при этом открывать окна широко и всего на несколько минут», — посоветовали в ЖКХ.

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