Россия готовит бегство с оккупированных территорий: Свитан назвал два направления 2 11.10.2023, 8:54

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На «жест доброй воли» намекнул лично Путин.

Заявление диктатора Владимира Путина о том, что РФ якобы не заинтересована в территориях других стран может означать подготовку бегства россиян с оккупированных территорий Украины, заявил полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

Как подчеркнул он в комментарии «24 каналу», во время выступления на Валдае Путин воспользовался возможностью назвать разные варианты и попытался «прикрыть» будущий побег оккупантов с территории Украины и не вызвать негатива у россиян.

«Это многовекторная риторика. Путин и его окружение всегда этим пользуются. Озвучиваются все возможные варианты, чтобы потом можно было сказать: «Как мы и говорили в октябре, мы идем оттуда», чтобы потом не было ответного негатива, чтобы «прикрыть» побег», – не исключает эксперт.

Вместе с тем он также не исключил, что со временем захватчики могут заявить о выходе с Запорожского и Херсонского направлений объяснив, что они якобы «спасли» пророссийское население, а территории им якобы и «не были нужны».

«Поэтому через несколько месяцев россияне могут принять решение об отходе из Запорожского и Херсонского направлений, сказать: «Путин говорил, что у нас задача «спасти» российское население». Путин может включить эту риторику и оставляет дверь открытой», – добавил Свитан.

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