«Раздавленная детская кроватка лежит возле сгоревшего дома» 11.10.2023, 9:02

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Журналисты показали, что сделали боевики ХАМАС в кибуце Кфар-Азе.

Выжившие в нападении в израильском Кфар-Азе рассказали журналистам, как почти сутки находились под обстрелами и прятались от боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает Reuters.

Кибуц Кфар-Аза сильно пострадал в результате боевых действий.

Фото: REUTERS

«Раздавленная детская кроватка лежит возле сгоревшего дома. Трупы разбросаны по улицам. Мешки для трупов выстроились в ряд на открытой баскетбольной площадке. Повсюду вонь смерти», — так описывают журналисты Reuters это место после атаки боевиков ХАМАС.

Выживший в нападении в Кфар-Азе Авидор Шварцман рассказал, что он прятался со своей женой и годовалой дочерью в безопасной комнате их дома более 20 часов, прежде чем его спасли израильские солдаты.

Фото: REUTERS

«Повсюду были тела. Повсюду трупы. Мы видели, как наш маленький кусочек рая, наш маленький кусочек рая был полностью сожжен — сожжен и повсюду в крови», — сказал он.

Официального числа погибших в кибуце Кфар-Аза по состоянию на вечер вторника не было, а израильские солдаты все еще обыскивают дома, которые, как они подозревают, могут быть заминированы взрывчаткой.

Представитель военного ведомства на месте происшествия сообщил, что в результате нападения погибли по меньшей мере десятки жителей. Она добавила, что пока не удалось собрать воедино точную цепочку событий, поскольку боевые действия полностью закончились только поздно вечером в понедельник.

Фото: REUTERS

Волны нападавших, вооруженных автоматами Калашникова, гранатометами и ручными гранатами, штурмовали деревню, сообщил агентству Reuters солдат запаса, отказавшийся назвать свое имя.

Тела некоторых боевиков Хамаса до сих пор можно увидеть лежащими на улицах вокруг кибуца в черных рубашках, брюках цвета хаки и армейских жилетах. Один все еще держал в руке пистолет.

Фото: REUTERS

Шварцман рассказал Reuters, что в субботу его разбудил грохот ракет, и что он и его семья переехали в свою безопасную комнату через час после того, как получили сообщение по всему кибуцу, в котором говорилось, что находиться на улице опасно.

«Мы слышали стрельбу и фактически забаррикадировались на 21 час, пока армия не спасла нас. Мы продолжали слышать стрельбу, выстрелы, бомбы и сигналы тревоги, и мы просто не знали, что происходит. Наши худшие кошмары», — поддержала рассказ его жена Керен Флэш.

Фото: REUTERS

Ранее журналисты израильского канала i24news, побывавшие в кибуце Кфар-Аза, сообщили о свидетельствах жестоких зверств боевиков ХАМАС, в том числе об убийстве около 40 детей, некоторым из которых террористы отрубили головы. Журналисты со ссылкой на волонтеров поисково-спасательной организации Zaka заявили, что в кибуце нашли тела около 200 мирных жителей. Информацию о военных преступлениях ХАМАСа в Кфар-Азе также подтвердили журналисты французского телеканала LCI.

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