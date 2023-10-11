«Раздавленная детская кроватка лежит возле сгоревшего дома»
- 11.10.2023, 9:02
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Журналисты показали, что сделали боевики ХАМАС в кибуце Кфар-Азе.
Выжившие в нападении в израильском Кфар-Азе рассказали журналистам, как почти сутки находились под обстрелами и прятались от боевиков ХАМАС.
Об этом сообщает Reuters.
Кибуц Кфар-Аза сильно пострадал в результате боевых действий.
«Раздавленная детская кроватка лежит возле сгоревшего дома. Трупы разбросаны по улицам. Мешки для трупов выстроились в ряд на открытой баскетбольной площадке. Повсюду вонь смерти», — так описывают журналисты Reuters это место после атаки боевиков ХАМАС.
Выживший в нападении в Кфар-Азе Авидор Шварцман рассказал, что он прятался со своей женой и годовалой дочерью в безопасной комнате их дома более 20 часов, прежде чем его спасли израильские солдаты.
«Повсюду были тела. Повсюду трупы. Мы видели, как наш маленький кусочек рая, наш маленький кусочек рая был полностью сожжен — сожжен и повсюду в крови», — сказал он.
Официального числа погибших в кибуце Кфар-Аза по состоянию на вечер вторника не было, а израильские солдаты все еще обыскивают дома, которые, как они подозревают, могут быть заминированы взрывчаткой.
Представитель военного ведомства на месте происшествия сообщил, что в результате нападения погибли по меньшей мере десятки жителей. Она добавила, что пока не удалось собрать воедино точную цепочку событий, поскольку боевые действия полностью закончились только поздно вечером в понедельник.
Волны нападавших, вооруженных автоматами Калашникова, гранатометами и ручными гранатами, штурмовали деревню, сообщил агентству Reuters солдат запаса, отказавшийся назвать свое имя.
Тела некоторых боевиков Хамаса до сих пор можно увидеть лежащими на улицах вокруг кибуца в черных рубашках, брюках цвета хаки и армейских жилетах. Один все еще держал в руке пистолет.
Шварцман рассказал Reuters, что в субботу его разбудил грохот ракет, и что он и его семья переехали в свою безопасную комнату через час после того, как получили сообщение по всему кибуцу, в котором говорилось, что находиться на улице опасно.
«Мы слышали стрельбу и фактически забаррикадировались на 21 час, пока армия не спасла нас. Мы продолжали слышать стрельбу, выстрелы, бомбы и сигналы тревоги, и мы просто не знали, что происходит. Наши худшие кошмары», — поддержала рассказ его жена Керен Флэш.
Ранее журналисты израильского канала i24news, побывавшие в кибуце Кфар-Аза, сообщили о свидетельствах жестоких зверств боевиков ХАМАС, в том числе об убийстве около 40 детей, некоторым из которых террористы отрубили головы. Журналисты со ссылкой на волонтеров поисково-спасательной организации Zaka заявили, что в кибуце нашли тела около 200 мирных жителей. Информацию о военных преступлениях ХАМАСа в Кфар-Азе также подтвердили журналисты французского телеканала LCI.