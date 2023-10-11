Масштабные изменения в подоходном налоге: кого из белорусов это коснется 2 11.10.2023, 9:37

5,990

Налоговые вычеты вырастут в 2024 году.

Проект Налогового кодекса, опубликованный на прошлой неделе, пока только обсуждается, но очевидно, что многие предложения в 2024 году станут реальностью. Часть новшеств связана с уплатой подоходного налога: кому-то придется платить больше, а для кого-то будут послабления.

Сайт onliner.by посмотрел, кого из физлиц могут затронуть изменения.

Появится налог на сверхдоходы

Со следующего года ставка подоходного налога с физлиц, которые зарабатывают больше 200 тыс. рублей, вырастет до 25%, им нужно будет подавать декларацию в налоговую. Сейчас такой доход облагается по ставке 13%, теперь будет прогрессивная шкала налогообложения.

Речь идет о деньгах, которые получены от источников в Беларуси в виде дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам (выполняли работу, оказывали услугу, создавали объекты интеллектуальной собственности).

Платить подоходный надо будет с суммы превышения. Например, при доходах 300 тыс. рублей с суммы превышения (100 тыс.) надо будет заплатить 25% подоходного налога (25 тыс. рублей).

Вырастут налоговые вычеты

Налоговые вычеты положены многим белорусам, но не все ими пользуются. Применение вычета означает, что определенная сумма вашего дохода не будет облагаться подоходным налогом.

В проекте Налогового кодекса — 2024 прописано, что суммы стандартных налоговых вычетов должны вырасти.

Введут вычет для молодых специалистов

С 2024 года может появиться новый налоговый вычет для молодых специалистов. Чтобы претендовать на него, нужно, чтобы выполнялись следующие условия:

Нужно получить высшее, научно-ориентированное, среднее специальное или профессионально-техническое образование и трудоустроился в соответствии со свидетельством о направлении на работу (или получить образование по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций).

Надо прийти на работу по распределению.

Получать вычет можно не больше 7 лет.

Получаете дорогие подарки? Для вас новости

С 2024 года хотят увеличить суммы некоторых доходов, которые не облагаются подоходным налогом.

Например, сейчас, если вы получили за год подарки суммарной стоимостью более 9338 рублей, то вам надо будет подать декларацию и заплатить подоходный налог. С 1 января эту сумму хотят поднять до 10 431 рубля. Если это деньги от ваших близких родственников, например от мужа или жены, то платить налог не придется.

Максимум, который сейчас можно получить сверх зарплаты в виде матпомощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок, — это 2821 рубль (от каждого источника). Такие выплаты освобождаются от подоходного налога. Со следующего года этот лимит хотят поднять до 3151 рубля — это если речь идет про организации, где вы работаете. От других организаций таким способом можно получать бенефиты не больше чем на 186 рублей (тоже от каждого источника). С 2024 года порог хотят поднять до 208 рублей.

Будут изменения в сверке доходов и расходов

Налоговая может сравнить ваши доходы и расходы с помощью информации, которая есть у разных госорганов. Купили квартиру, машину, положили большую сумму себе на счет? Все это может привлечь внимание и привести к тому, что надо будет доплатить подоходный налог. Расходы, которые превышают доходы, будут облагаться налогом по ставке 26%.

На первом этапе налоговая сопоставляет, сколько вы заработали, а сколько потратили. Если между этими суммами большое несоответствие, то вас попросят объяснить, откуда деньги.

Сейчас порог для второго этапа проверки составляет 1000 базовых величин (37 000 рублей). Если разница меньше этой суммы, то следующий этап проверки не запустят.

С 1 января 2024 года сумму превышения, при которой продолжат проверку, хотят поднять до 1500 базовых величин. Если сумма будет меньше, то проверку прекратят, платить подоходный не придется.

Но есть исключение: когда проверка начата на основании письменного запроса госорганов (КГК, МВД, СК, Генпрокуратуры и других) или поручения руководства МНС, то следующий этап проводится, даже если расходы больше доходов на условную 1 копейку. Такое правило действует сейчас, и его хотят сохранить на будущий год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».