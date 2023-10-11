Как выглядит сектор Газы после ударов Израиля: видео с дрона 11.10.2023, 9:49

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Район Аль-Фуркан, известный как «центр террора» лежит в руинах.

Появилось видео, снятое с беспилотника, на котором видно разрушения в секторе Газа после израильских ударов.

На видео видно, что много домов разрушены полностью или частично, а в небо поднимается дым.

В течение суток с утра 10 октября Израиль нанес три массированных авиаудара по сектору Газа — во время последнего из них было поражено более 200 целей.

Армия обороны Израиля сообщила, что во время этого третьего удара десятки истребителей атаковали более 200 целей в районе Аль-Фуркан.

Аль-Фуркан, объясняет ЦАХАЛ, это район на севере сектора Газа, который террористическая организация ХАМАС использует как «центр террора», откуда осуществляется большое количество террористических атак против Израиля.

Война в Израиле — что известно

7 октября ХАМАС атаковал Израиль сначала ракетами, а затем вторгся на юг страны, убивая людей и захватывая заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», нанеся удары по сектору Газа, в последующие дни удары стали более интенсивными.

В ночь на 8 октября Израиль заявил о восстановлении контроля над большинством населенных пунктов, куда проникли палестинские террористы. Кабинет Израиля объявил состояние войны впервые с 1973 года.

9 октября министр обороны приказал осадить сектор Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что террористы ХАМАС будут уничтожены после их «зверств», похищений и убийств детей и женщин. ХАМАС и другие враги Израиля «заплатят цену, которую они запомнят на десятилетия вперед», добавил Нетаньяху.

10 октября в Армии обороны Израиля заявили, что полностью восстановили контроль над границей с сектором Газа и посоветовали его жителям выезжать в Египет.

Как известно по состоянию на 10 октября, из-за нападения ХАМАС в Израиле погибло более 1200 человек, более 3000 — получили ранения.

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