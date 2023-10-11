Россияне надеялись на «блицкриг», но понесли большие потери на Авдеевском направлении 1 11.10.2023, 9:56

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ВСУ разгромили сразу несколько штурмовых колонн оккупантов.

Вчера, 10 октября, на Авдеевском направлении был один из самых трудных дней. Армия РФ пошла на позиции ВСУ сразу несколькими колоннами, набитыми десантниками. При этом оккупантов прикрывала авиация и артиллерия.

Вражеские войска наступали из района Красногоровки, Водяного, Песков, Веселого и Новоселки Второй, информирует Telegram-канал DeepState.

С одной стороны, врагу удалось захватить несколько новых позиций, но и, с другой стороны, учитывая то количество военной техники и живой силы, которая была задействована в наступлении, результат просто плачевен.

Оккупанты сильно понадеялись на блицкриг, однако понесли большие потери в военной технике. Уже скоро аналитики и эксперты подведут итоги контратаки ВС РФ от 10 октября.

Враг высадил в серой зоне до 100 своих пехотинцев, которые разбрелись по территории. Z-каналы уже отчитались о захвате Бердычей, однако информация не соответствует действительности.

Известно, что враг пытается окружить Авдеевку, чтобы ВСУ вышли из города. С самого утра начались налеты вражеской авиации. А дальше под прикрытием артиллерии и военной техники в бой пошла и пехота. Один из таких кадров гуляет в Сети из района Водяного.

Интересен случай в районе Красногоровки, когда ВС РФ решили вспомнить тактику «дедов», пойдя в бой большими силами. ВСУ сразу же встретили непрошеного гостя огнем, поразив БМП и живую силу врага.

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