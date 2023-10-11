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В Украине отправили в тюрьму агента КГБ Беларуси

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  • 11.10.2023, 10:14
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В Украине отправили в тюрьму агента КГБ Беларуси

Он собирал данные об обороне границы.

Агент КГБ Беларуси следил за северной границей Украины и «сливал» информацию о перемещении украинских военных. За это его отправили в тюрьму на 6,5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Ровенской области.

О ком идет речь

Злоумышленником оказался гражданин Беларуси, который имеет вид на жительство в Украине и длительное время проживает в Ровенской области.

Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения Десантно-штурмовых войск СССР, где принимал активное участие в боевых действиях в Афганистане.

Чем занимался агент Беларуси

Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ Украины и маршруты перемещения военной техники.

Сотрудники СБУ задержали вражеского соратника по месту его жительства, во время очередной попытки передачи разведданных в Беларусь.

Для выполнения разведзаданий в Ровенской области он обходил приграничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны.

Суд отправил в тюрьму агента КГБ

Приговором Заречненского районного суда злоумышленник признан виновным в распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины.

Ему назначено 6,5 лет тюремного заключения.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры подготовлена жалоба на приговор суда первой инстанции в Ровенский апелляционный суд с требованием увеличить срок заключения.

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