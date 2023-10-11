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«Братья вооружились и без лишних вопросов бросились из Хермона на помощь»

  • 11.10.2023, 10:21
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«Братья вооружились и без лишних вопросов бросились из Хермона на помощь»
иллюстативное фото

История израильтян, которые спасли племянников в кибуце Эйн ха-Шлоша.

Бецалель Талия примчался в кибуц Эйн ха-Шлоша, чтобы защитить маму Марсель, но нашел ее убитой на тропинке. Она как раз шла угостить внуков сладостями в честь Симхат Тора, когда ее застрелили террористы, пишут «Детали».

Марсель репатриировалась из Южной Африки и основала вместе с мужем семейную ферму на горе Хермон. В кибуц она приехала на праздники к дочери Лиоре, ее мужу и внукам, поселилась в гостевом домике.

Но за несколько дней до нападения у Лиоры начались схватки, и она отравилась рожать в Ашдод. Поэтому тревожные вести застали женщину уже в больнице, когда начали звонить и писать родные и соседи.

Кибуцники не успели наладить оборону, ответственный за безопасность погиб в перестрелке с ХАМАСом. И из ополчения остались в живых только пятеро человек. Люди забаррикадировались по МАМАДам. В том числе и муж Лиор Дор с детьми.

Четыре десятка террористов хозяйничали в кибуце 7 часов. Мобильной связи не было. Но через WhatsApp сыпались сообщения с просьбой вызвать подмогу.

Лиора дозвонилась только до братьев Бецалеля и Едидии. И они без лишних вопросов бросились с Хермона на помощь маме. Оба вооруженные и неплохо подготовленные. Бецалель — спортивный инструктор.

Они оставили машину на блокпосте за несколько километров до Эйн-Ха-Шлоша. По дороге встретили отряд МАГАВа, искавший террористов. Дойдя до кибуца, они первым делом отправились в дом Дора и передали ему оружие. А потом буквально наткнулись на свою 65-летнюю маму на одной из тропинок.

«Ее изрешетили с головы до ног», — вспоминает Бецалель.

Накануне гибели Марсель успела навестить дочь в роддоме и подержать на руках своего самого маленького внука – Асифа. Лиора признается, что это было для нее большим подарком от мамы.

«У нас каждый день враги у ворот. Давайте после этих тяжелых дней продолжим приносить детей в Израиль», — пишет Лиора.

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