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Армия Израиля уничтожила в Газе систему обнаружения самолетов, созданную инженерами ХАМАСа

  • 11.10.2023, 10:31
  • 2,628
Армия Израиля уничтожила в Газе систему обнаружения самолетов, созданную инженерами ХАМАСа

Ее прятали внутри солнечных бойлеров.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что ударом с воздуха в секторе Газы была уничтожена система обнаружения воздушных целей, разработанная инженерами ХАМАСа, передает newsru.co.il.

Поясняется, что в течение многих лет ХАМАС создавал сеть высококачественных камер, спрятанных внутри солнечных бойлеров по всему сектору Газы, с целью идентификации и отслеживания самолетов и вертолетов ЦАХАЛа.

Израильский самолет в течение нескольких минут атаковал все точки, связанные с этой сетью, и лишил ХАМАС возможности отслеживать полеты израильской авиации и атаковать самолеты и вертолеты ЦАХАЛа.

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