«Белорусы связанны с Израилем тысячами невидимых на первый взгляд связей» 11.10.2023, 10:01

Белорусский народ солидарен с израильтянами, режим — с террористами из ХАМАС.

Читатель сайта Charter97.org Станислав поделился мыслями о войне Израиля против палестинских террористов:

— Уже полгода идет война, которую агрессивная Россия ведет против наших соседей из Украины. А на днях внезапно разразился очередной конфликт на Ближнем Востоке, далеком от нас только географически. Ведь на самом деле белорусы связаны с Израилем тысячами невидимых на первый поверхностный взгляд связей.

Пожалуй, каждый белорус имеет или имел в своем близком или знакомом кругу евреев, которых, к сожалению, все меньше среди нас. Мой однокурсник Александр уехал на землю обетованную еще в начале 90-х годов. Приятельница моей жены Элина эмигрировала лет десять назад. Пожив несколько лет, отслужила в ЦАХАЛ, вышла замуж и с мужем потом уехала к его родителям в Татарстан.

Вспоминаю пожилую соседку Беллу. В 2010-м, после разгона площади, она позвонила однажды вечером в нашу квартиру. Зная, что мы участвовали в кампании Санникова, принесла сумму денег, которая составляла почти четверть ее пенсии, и попросила передать на нужды политических заключенных. На землю предков она улетела в 2015-м.

В житейской суете связь с выше упомянутыми лицами была утрачена. Надеюсь, с ними все в порядке.

Читатель пишет, что невозможно спокойно смотреть на кадры с застреленными террористами ХАМАС гражданскими лицами:

— Мне же сразу вспомнились другие кадры: на улицах Бучи лежат трупы жителей, убитых российскими террористами.

По моему мнению, параллели очевидны, а ситуация на самом деле черно-белая. Идет великая война цивилизации против дикости: в Израиле, в Украине, у нас в Беларуси. Все тиранические режимы друг другу симпатизируют и друг друга поддерживают: четко и втихаря, морально и материально. Не зря же, например, лукашистские СМИ с восторгом написали про «успешные» атаки палестинских боевиков.

Режимы Лукашенко, Путина, ХАМАС, иранских Аятолл, северокорейских КИМов – из одного гнезда птицы. Создав на подконтрольных им просторах режимы тотального произвола и насилия, они пытаются распространить эту пакость и на соседние страны.

Перечисленные выше режимы превратили государства фактически в очаги терроризма. Я уверен, что демократический Запад должен наконец осознать всю опасность таких образований и направить свои усилия не на задабривание тиранов с целью их перевоспитания. На повестке дня должно стоять только полное уничтожение всех деспотий, что будет залогом безопасного существования во всем мире.

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