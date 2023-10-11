закрыть
11 октября 2023, среда, 10:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Белорусы связанны с Израилем тысячами невидимых на первый взгляд связей»

  • 11.10.2023, 10:01
«Белорусы связанны с Израилем тысячами невидимых на первый взгляд связей»

Белорусский народ солидарен с израильтянами, режим — с террористами из ХАМАС.

Читатель сайта Charter97.org Станислав поделился мыслями о войне Израиля против палестинских террористов:

— Уже полгода идет война, которую агрессивная Россия ведет против наших соседей из Украины. А на днях внезапно разразился очередной конфликт на Ближнем Востоке, далеком от нас только географически. Ведь на самом деле белорусы связаны с Израилем тысячами невидимых на первый поверхностный взгляд связей.

Пожалуй, каждый белорус имеет или имел в своем близком или знакомом кругу евреев, которых, к сожалению, все меньше среди нас. Мой однокурсник Александр уехал на землю обетованную еще в начале 90-х годов. Приятельница моей жены Элина эмигрировала лет десять назад. Пожив несколько лет, отслужила в ЦАХАЛ, вышла замуж и с мужем потом уехала к его родителям в Татарстан.

Вспоминаю пожилую соседку Беллу. В 2010-м, после разгона площади, она позвонила однажды вечером в нашу квартиру. Зная, что мы участвовали в кампании Санникова, принесла сумму денег, которая составляла почти четверть ее пенсии, и попросила передать на нужды политических заключенных. На землю предков она улетела в 2015-м.

В житейской суете связь с выше упомянутыми лицами была утрачена. Надеюсь, с ними все в порядке.

Читатель пишет, что невозможно спокойно смотреть на кадры с застреленными террористами ХАМАС гражданскими лицами:

— Мне же сразу вспомнились другие кадры: на улицах Бучи лежат трупы жителей, убитых российскими террористами.

По моему мнению, параллели очевидны, а ситуация на самом деле черно-белая. Идет великая война цивилизации против дикости: в Израиле, в Украине, у нас в Беларуси. Все тиранические режимы друг другу симпатизируют и друг друга поддерживают: четко и втихаря, морально и материально. Не зря же, например, лукашистские СМИ с восторгом написали про «успешные» атаки палестинских боевиков.

Режимы Лукашенко, Путина, ХАМАС, иранских Аятолл, северокорейских КИМов – из одного гнезда птицы. Создав на подконтрольных им просторах режимы тотального произвола и насилия, они пытаются распространить эту пакость и на соседние страны.

Перечисленные выше режимы превратили государства фактически в очаги терроризма. Я уверен, что демократический Запад должен наконец осознать всю опасность таких образований и направить свои усилия не на задабривание тиранов с целью их перевоспитания. На повестке дня должно стоять только полное уничтожение всех деспотий, что будет залогом безопасного существования во всем мире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин