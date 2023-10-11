«Они пытались выкрутить ручку двери, а я крепко держал ее с другой стороны» 11.10.2023, 10:42

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иллюстативное фото

История о храбрости и находчивости израильтян в кибуце Натив ха-Асара.

За последние дни в Израиле стали известны множество трагичных историй, но также и историй о храбрости и находчивости. О том, как израильтянам, живущие неподалеку от сектора Газа и оказавшиеся в смертельно опасной ситуации, смогли спастись. Одной из них является история жителя кибуца Натив ха-Асара, Нира Эреза и его гражданской супруги Хани. В их кибуц проникли вооруженные палестинские боевики, пишут «Детали».

С невообразимой смелостью и находчивостью Нир сражался с пятью террористами, ворвавшимися в их дом, и тем самым спас свою жизнь и жизнь Хани.

В интервью 12 каналу Нир Эрез рассказал свою историю. По его словам, они услышали звуки множества ракет. Затем увидели сотни перехватов в небе и поняли, что происходит что-то экстраординарное.

Нир рассказал, что первое время они пытались выяснить, то происходит, но внутри убежища отключилось электричество, связь была плохая. Затем в группе кибуца появилось сообщение о проникновении на его территорию террористов.

По словам Нира, время от времени они покидали убежище, чтобы попытаться выяснить, что происходит. Так наступил полдень. «Мы вышли в очередной раз, но тут раздался сигнал воздушной тревоги, что, наверное, спасло нам жизнь, — вспоминает он. — Мы побежали в МАМАД, и только закрыли дверь, как раздался мощный взрыв, повылетали все стекла, осколки полетели в дом».

Взрыв, по всей видимости, был произведен боевиками, потому что они сразу же вошли в дом. «Я услышал в доме крики на арабском и понял, что они ищут ключи от наших автомобилей. Я понял, что нас сейчас могут убить и ухватился за ручку безопасной комнаты. Я сказал жене, чтобы спряталась в шкафу, но она отказалась».

Нир признал, что при желании дверь МАМАДа можно было открыть без проблем, потому что на ней нет замка. Он крепко держал ручку в том время, как снаружи палестинский боевик пытался ее выкручивать. Давление ненадолго прекратилось, но затем возобновилось с новой силой. Позже боевик сдался и направился в соседний дом, где начал стрелять.

Сосед увидел, что боевики пытаются взломать дверь безопасной комнаты и вызвал подмогу, которая прибыла через десять минут. Боевики, услышав охрану кибуца, ретировались, чтобы вернуться чуть позже и попытаться угнать машину супруги Нира.

По словам Нира Эреза, предположительно в его кибуце погибли около 20 человек.

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