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«Сестра выгнала меня и сказала больше не беспокоить»

  • 11.10.2023, 10:50
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«Сестра выгнала меня и сказала больше не беспокоить»

Белорус рассказал, как столкнулся с агрессией со стороны родственницы, которая смотрит БТ.

Читатель сайта Charter97.org рассказал, как поссорился с сестрой, которая смотрит лукашенковское телевидение:

— Сестра моя — простая женщина без какого-либо образования, сидит на пенсии и целыми днями смотрит телевизор. Я же обычно молчу, наблюдаю за ней и посмеиваюсь. Но на этот раз сестра начала комментировать новости БТ и клясть «проклятых американцев».

«Чтобы им пусто было, какого черта они полезли в Нагорный Карабах! Неужели им своей земли мало?». Решил я вставить свое словечко да и спрашиваю: «Маруся, А ты хоть знаешь, где тот Нагорный Карабах, а где Америка? И при чем тут американцы?»

Маруся ни на миг не задумываясь отвечает:

— В горах кавказских где-то ... американцам же земли все мало.

— А россияне что там делают?

— Ну так они же защищают тех горестных кавказцев от американцев!

Говорю ей:

— Маруся, ты разбираешься в политике еще хуже, чем баран в Библии!

Конечно же, зря сказал, ведь в тот же момент от родной сестры повеяло страстным кавказским характером, да обожгло меня как от взрыва вулкана. Ночь позволила переночевать, а утром выгнала меня и сказала больше ее не беспокоить. Любовь к БТ превыше всего!

Я же поехал к друзьям, но горечь от этой истории осталась. Теперь вот опасаюсь, чтобы сестра на меня донос не написала! Ведь и такие этапы мы уже в нашей истории имели и проходили.

Поэтому мой вывод таков: люди, которые обалдели от пропаганды, имеют неизлечимую болезнь деградации мозга, если он вообще у таких людей когда-либо был. Такие люди даже согласны отрекаться от своих родных.

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