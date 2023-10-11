Нетаньяху рассказал Байдену о зверствах ХАМАСа 11.10.2023, 11:00

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Такого варварства не было со времен Холокоста.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время состоявшегося во вторник вечером телефонного разговора с президентом США Джо Байденом сравнил действия террористов ХАМАС с Холокостом.

После эмоциональной речи президента США Джо Байдена в поддержку Израиля, произнесенной вечером 10 октября, Биньямин Нетаньяху опубликовал выдержки из своего 40-минутного разговора с американским лидером, состоявшемся незадолго до его выступления, сообщают «Вести Израиля».

«Сегодня вечером я разговаривал с президентом США Джо Байденом в третий раз [с начала атаки ХАМАС на Израиль 7 октября]. Я сказал ему, что ХАМАС хуже, чем «Исламское государство», и что с ними следует обращаться именно так. Президент Байден подтвердил, что США поддерживают Израиль и полностью поддерживают его право на самозащиту», - говорится в заявлении Нетаньяху, которое по итогам беседы двух лидеров распространила канцелярия израильского премьера.

Он отметил, что поблагодарил Байдена за безоговорочную поддержку со стороны США и «дал понять, что [в секторе Газа] потребуется продолжительная и мощная военная операция, в которой Израиль одержит победу».

«Я сказал президенту Байдену: в субботу на нас напали с таким варварством, какого не было со времен Холокоста. Сотни людей были убиты, целые семьи были убиты в своих кроватях и домах, женщины были жестоко изнасилованы и убиты. Похищены более 100 человек, включая детей», - отметил Нетаньяху.

«Со времени нашего последнего разговора масштабы этого зла только выросли. Они связывали десятки детей, сжигали их и казнили. Они отрезали головы солдатам, убивали молодых людей, праздновавших на природе, окружали их джипами и расстреливали в яме, как в Бабьем Яре, раненых добивали. Такого варварства мы не видели за всю историю Государства Израиль. Они еще хуже, чем ИГИЛ, и так мы должны относиться к ним», - заключил глава правительства еврейского государства.

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