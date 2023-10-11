Коллекционер из России хотел ввезти в Беларусь немецкий карабин 5 11.10.2023, 11:01

2,222

«Маузер КА-98» и штык-нож изъяли пограничники.

Карабин времени Великой Отечественной войны и штык-ножи пытался провезти через польско-белорусскую границу проживающий в Австрии россиянин, сообщили в Госпогранкомитете.

Границу мужчина пересекал утром 6 октября в пункте пропуска «Брест». Во время осмотра его автомобиля были обнаружены карабин «Маузер КА-98» и штык-нож времен Второй мировой войны.

«С его слов, он вез изъятые предметы в Россию для пополнения своей коллекции. Для проведения экспертизы оружие было передано сотрудникам Московского РОВД города Брест», — отметили в ГПК.

В ведомстве напомнили, что незаконное перемещение через границу оружия чревато семью годами лишения свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».