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Коллекционер из России хотел ввезти в Беларусь немецкий карабин

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  • 11.10.2023, 11:01
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Коллекционер из России хотел ввезти в Беларусь немецкий карабин

«Маузер КА-98» и штык-нож изъяли пограничники.

Карабин времени Великой Отечественной войны и штык-ножи пытался провезти через польско-белорусскую границу проживающий в Австрии россиянин, сообщили в Госпогранкомитете.

Границу мужчина пересекал утром 6 октября в пункте пропуска «Брест». Во время осмотра его автомобиля были обнаружены карабин «Маузер КА-98» и штык-нож времен Второй мировой войны.

«С его слов, он вез изъятые предметы в Россию для пополнения своей коллекции. Для проведения экспертизы оружие было передано сотрудникам Московского РОВД города Брест», — отметили в ГПК.

В ведомстве напомнили, что незаконное перемещение через границу оружия чревато семью годами лишения свободы.

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