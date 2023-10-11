В ООН потребовали немедленно освободить Игоря Лосика 1 11.10.2023, 11:10

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Игорь Лосик

Политзаключенный пытался совершить суицид в колонии.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала, что власти Беларуси нарушили международное право в области прав человека, отправив за решетку журналиста Игоря Лосика, передает «Радыё Свабода».

Отвечая на судебную петицию правозащитной организации Freedom Now и международной юридической фирмы Dechert LLP, ООН пришла к выводу, что «арест и задержание Лосика были основаны исключительно на его журналистской деятельности и осуществлении им свободы выражения мнений и ассоциаций».

Правозащитники приветствовали решение рабочей группы ООН и призвали белорусские власти немедленно освободить журналиста.

Напомним, блогера и медиаконсультанта «Радыё Свабода» Игоря Лосика задержали в июне 2020 года. В декабре 2021 года ему дали 15 лет колонии усиленного режима по «делу Тихановского».

Через два года также посадили его жену, Дарью Лосик, за интервью «экстремистскому» изданию. Ей дали два года колонии за «содействие экстремистской деятельности». Маленькую дочь пары воспитывают бабушки и дедушки.

В марте нынешнего года Игорь Лосик порезал себе руку и шею в знак протеста против угрозы отправить его в ШИЗО новополоцкой колонии. В администрации исправительного учреждения заявили, что раны оказались незначительными.

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