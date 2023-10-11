NYT: Боевики ХАМАС похитили и убили активистов, поддерживавших Палестину 11.10.2023, 11:16

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фото: коллаж УНИАН

Они жили в кибуцах вокруг сектора Газы.

Во время субботнего нападения на Израиль боевики ХАМАСа убили немало активистов, боровшихся за права палестинцев, и просто сторонников Палестины. Об этом сообщает The New York Times.

«На израильской стороне границы с Газой находится ряд жилищных коллективов (кибуцев), члены которых, как правило, остаются левоцентристскими и поддерживают мирные инициативы и права палестинцев. Многие из этих жителей были среди пропавших без вести или погибших после нападения ХАМАС в субботу», – пишет газета.

В частности после нападения боевиков на кибуц Беери считается пропавшей 74-летняя Вивиан Сильвер, которую, вероятно, взяли в заложники. Родившаяся в Канаде, г- жа Сильвер была одним из лидеров организации Women Wage Peace - крупного массового движения, основанного после войны в Газе 2014 года для содействия политическому разрешению израильско-палестинского конфликта.

Она много лет работала в совете директоров b'Selem, израильской правозащитной организации, которая утверждала, что Израиль является государством апартеида. Она посещала палестинские территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами, и была волонтером в организации, которая доставляла больных палестинцев из Газы в Израиль для лечения. Она также является исполнительным директором Института стратегий мира и развития Негева и соучредителем арабско-еврейского центра расширения прав и возможностей равенства и сотрудничества.

Рейчел Гур, израильтянка, участвующая в поисках пропавших без вести, рассказала журналистам, что многие жители кибуцев вблизи Газы имели схожие взгляды. «Это кибуцники, люди, которые голосуют за левых, которые поддерживают сосуществование [с палестинцами]. Вы говорите о старых секулярных левых, которые хотят мира, которые против аннексии [Палестины Израилем]», - сказала она.

Хаим Кацман - "активист мира", убит палестинскими террористами / коллаж УНИАН, фото facebook.com/mordi.miller, REUTERS

Другой пропалестинский «активист мира», Хаим Кацман, изначально считался взятым в заложники, но затем был найден убитым в своем доме в кибуце Холит. Недавно он защитил докторскую диссертацию в Вашингтонском университете в Сиэтле. Его докторская степень называлась «Религиозный национализм в Израиле / Палестине». Для израильтян необычно называть регион таким образом, а не просто «Израиль» или «Израиль и оккупированные территории».

Билга и Джейкоби Инон, которые были «активистами мира», также были убиты в субботу. Пара погибла на своей ферме в Нетев Ха-Асара, к северу от Газы.

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