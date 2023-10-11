В Новой Зеландии выставили на продажу уникальный 74-летний спорткар MG 11.10.2023, 11:21

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Почти без пробега.

Раритетный родстер MG TC 1949 года выпуска выставили на продажу на Car & Classic в Новой Зеландии. Он в отличном состоянии и проехал всего 1371 км за свою историю, пишет «Автоцентр».

В листинге указано, что первым его владельцем был коллекционер из Южной Африки. Он лишь несколько раз выезжал на родстере на тематические мероприятия MG Car Club. Спустя несколько лет его перепродали другому коллекционеру, который также MG TC почти не использовал. И только в 1998 года данный раритет отправился в Новую Зеландию, где и находится до сих пор.

Несмотря на солидный возраст, автомобиль находится в оригинальном состоянии. Новый владелец только перекрасил колесные диски и заменил шины, которые частично разрушились после длительного простоя. Кузов и салон раритетного спорткара выглядят идеально. На первый взгляд кажется, что он только покинул конвейер.

Под капотом MG TC установлен 1,25-литровый бензиновый двигатель, который выдает 54,5 л.с. мощности и позволяет родстеру разгоняться с места до «сотни» за 23 секунды. В настоящее время такими показателями никого не удивить, но для британской машины того времени это довольно быстро. Выручить за редкое авто намерены 75 000 фунтов стерлинга (92 000 долларов).

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