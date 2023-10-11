95-летний резервист ЦАХАЛа: Буду защищать землю еврейского народа до последнего вздоха 11.10.2023, 11:23

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Эзры Яхин воевал еще в еврейской организации «Лехи» во времена Британского мандата в Палестине.

Корреспондент BILD взяла интервью у 95-летнего Эзры Яхина — самого пожилого из примерно 360 000 резервистов, мобилизованных в израильскую армию за последние дни. Пенсионер воевал еще в еврейской организации «Лехи» во времена Британского мандата в Палестине. Во время Войны за независимость Израиля 1947-1949 гг. он потерял правый глаз. С тех пор он мечтал об одном — увидеть освобожденный Иерусалим. Это случилось в 1967 году. По словам Яхина, с тех пор он ничего не боится.

«Два дня назад я получил приказ о призыве из резерва и сразу же надел форму, — рассказал ветеран. — Только смерть может освободить меня от этого. <...> Я хочу быть с бойцами и придать им боевой дух подполья, вселить в них еврейский дух и подготовить их к войне. <...> Я разговариваю с солдатами, воодушевляю их, укрепляю их боевой дух. Я объясняю им, что мы не в Европе времен нацизма и никому не позволим сделать с нами то, что сделали нацисты. <...> ХАМАС — это современные нацисты». «Это земля еврейского народа, и я буду защищать ее до последнего вздоха, — добавил Яхин. — Я участвовал во многих войнах и сотни раз уходил от смерти. И я никогда не боялся. <...> Любой, кто попытается нас уничтожить, исчезнет — и на этот раз мы победим. Еврейский народ жив!»

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