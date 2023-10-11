Израиль атаковали с территории Ливана 11.10.2023, 11:41

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Есть угроза проникновения террористов.

С ливанской стороны выпустили противотанковую ракету в сторону военного поста на территории Израиля.

Об этом сообщают пресс-служба ЦАХАЛ и «Новости Израиля».

ЦАХАЛ информирует, что сегодня утром с ливанской стороны была выпущена противотанковая ракета по цели в районе израильского населенного пункта Араб аль-Арамшэ.

В то же время Армия обороны Израиля атакует территорию Ливана в ответ на противотанковый огонь по силам ЦАХАЛа.

Кроме того, СМИ сообщают о минометном обстреле и угрозе проникновения террористов в районе Рош а-Никра.

Нападение ХАМАС на Израиль

На прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, оккупировали некоторые поселения и начали убивать гражданских людей. В ответ Израиль начал бить по боевикам на территории Сектора Газа. При этом уже к вечеру первого дня войны ЦАХАЛу удалось вернуть большинство территорий, которые находились под контролем террористов. На следующий день Израиль возобновил контроль над всеми своими землями.

Израиль объявил о «состоянии войны» и начале контртеррористической операции «Железные мечи».

Отметим, что территорию Израиля уже атаковали со стороны Ливана (били боевики «Хезболлы») и Сирии. ЦАХАЛ также отвечал ударами.

Добавим, что из-за нападения ХАМАС на Израиль погибли более 1200 человек. Также известно о более чем 900 погибших в Секторе Газы.

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