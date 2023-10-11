В Гродно объяснили пропажу из храма икон с «особым смыслом» 11.10.2023, 11:44

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В руководстве епархии продолжают молчать.

Недавно из Свято-Покровского кафедрального собора в Гродно убрали иконы новомучеников, пострадавших в ХХ веке от большевистского режима. В одном из провластных телеграм-каналов их исчезновение объяснили «неприемлемыми в таком богоугодном месте сценами насилия и вражды».

В телеграм-канале «Гродно Медиа Group», связанном с Гродненским облисполкомом, раскритиковали огласку, которую получила пропажа икон из храма, сообщает zerkalo.io.

«Данный факт пытаются, как обычно, исковеркать и преподнести как нечто плохое и неправильное, хотя каждый из нас знает, что любая духовная вера — это вера в любовь, в добро и милосердие», — утверждают авторы и сообщают, что иконы убрали из-за «неприемлемых в таком богоугодном месте сцен насилия и вражды».

«Любая Церковь должна учить веротерпимости, бережному отношению к историческому и культурному наследию всякого народа. Идя в Храм Божий, человек ищет умиротворение, в том числе через визуальное мировоззрение. Изображения ликов Святых должны вдохновлять на положительные эмоциональные переживания и способствовать правильному этическому и нравственному воспитанию», — написали в канале.

Издание Hrodna.life обращает внимание, что сцены насилия существуют на множестве икон. В истории церкви есть мученики, включая факт бичевания самого Иисуса Христа, — традиционно они изображаются на иконах. Следуя логике властей, убрать нужно не только две иконы, пропавшие из Свято-Покровского кафедрального собора.

Напомним, иконы появились в центральном нефе храма в 2006 году. Всего их было восемь. На них были изображены священники во время своего мученичества за Христа. Палачи — красноармейцы и сотрудники НКВД — одеты в свою форму.

Сейчас из восьми икон две, самые близкие к алтарю, исчезли. На них изображены священномученики Владимир, митрополит Киевский (замучен в 1918 году) и Вениамин, митрополит Петроградский (расстрелян в 1922 году).

Как сообщает «Хрысціянская візія», гродненские иконы всегда раздражали местную власть и активистов, самой громкой из которых была «инфоказачка» Ольга Бондарева. Но церковь долгое время игнорировала требования снять иконы.

Официально в Гродненской епархии исчезновение икон не комментировали.

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