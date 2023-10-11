«Лукашенко открывает конверт и читает: ордер на арест!» 4 11.10.2023, 11:48

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Белоруска озвучила желание миллионов.

Прочитала новость о том, что Лукашенко подписал указ, позволяющий ему выдавать ордена самому себе, пишет читательница Сharter97.org:

— И вот я представляю эту сценку. Диктатор выходит на сцену, а ведущий громко говорит: Александр Григорьевич подписал указ о выдаче Александру Григорьевичу ордена. Он кланяется, благодарит всех за столь высокую оценку его личности. Выходит на сцену актриса, чтобы вручить высокую награду. Несет в огромном конверте. Григорьевич раскрывает конверт и читает: ордер на арест! Именно так — ордер! Орден, Александр, вы пока не заслужили! Этого деяния белорусы ждут с замиранием в сердце. Но судить не за похищение украинских детей. Нет.

Судить за оппонентов, с которыми кровавый диктатор расправлялся на протяжении десятилетий, за пытки невиновных белорусов, которые сейчас проходят все круги ада в белорусских пыточных, судить за измену государству, за сдачу независимости, за геноцид белорусов, за уничтоженные и поломанные жизни. И за коррупцию на всех уровнях. Судить не где-то в Европе, судить дома. Чтобы каждый белорус мог видеть, что зло должно быть наказано. Чтобы каждый знал, что за преступления нужно отвечать.

Поэтому тебе, Григорьевич, ордер!

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