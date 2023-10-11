Лукашенковские хунвэйбины Евгений Чернухин

11.10.2023, 12:18

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Священники призывают церковь в Беларуси не уподобляться Иуде.

Белорусские власти продолжают переделывать христианские храмы на свой лад, убирая из них все, что противоречит неосоветской идеологии. В первую очередь это касается католиков и православных, в церквях которых присутствуют напоминания о массовых репрессиях и борьбе против властей СССР. Из церквей забирают иконы новомучеников и закрашивают фрески, сносят освященные по всем канонам памятники белорусским деятелям, которые теперь стали «врагами народа».

Пропавшие иконы

8 октября белорусский телеграм-канал «Хрысціянская візія, НЕ ВАЙНЕ!» написал, что из Покровского кафедрального собора в Гродно исчезли две из восьми икон с новомучениками, которые висели ближе всего к алтарю.

Справка

Новомученики — это православные святые, которые приняли мученическую смерть за Христа относительно недавно. Как правило, к новомученикам относят канонизированных Православной церковью святых, которые погибли в ХХ веке, большинство из них — от рук коммунистов.

На убранных из церкви иконах изображены митрополит Киевский Владимир, которого в 1918 году большевики расстреляли возле Киево-Печерской лавры (он стал первым представителем высшего духовенства Русской православной церкви (РПЦ), убитым за свою веру после Октябрьской революции 1917 года) и митрополит Петроградский Вениамин (его в 1922 году революционный трибунал приговорил к расстрелу «за воспрепятствование изъятию церковных ценностей»). Рядом с ними — палачи-красноармейцы в узнаваемом образе и одежде.

В современной Беларуси, где критика советской власти — особенно в последние годы — находится под негласным запретом, а в некоторых случаях и вовсе чревата уголовным преследованием, такая символика в публичном пространстве вызывает со стороны репрессивной системы много вопросов.

Руководство Гродненской епархии исчезновение икон, согласно телеграм-каналу, пока никак не комментировало.

«Это предательство церкви»

За комментарием «Вот Так» обратился к гродненскому православному священнику Георгию Рою, который вынужденно эмигрировал в Литву, где перешел под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

«Еще 12 лет назад власти требовали от покойного владыки Артемия (архиепископ Гродненский и Волковысский, в миру Кищенко; во время протестов 2020 года осудил насилие силовиков. — Ред.) снять эти иконы, угрожали ему снятием с должности управляющего епархией и чуть ли не арестом. Это была очень громкая история. Тогда приезжала специальная церковная комиссия, которую возглавлял теперешний митрополит Вениамин, тогда он был епископом Бобруйским. В ее состав входил также теперешний епископ Гродненский Антоний, тогда он еще был священником. Комиссия рассматривала целесообразность нахождения этих икон в кафедральном соборе. Если я не ошибаюсь, было вынесено заключение, что лучше было бы не размещать иконы в соборе, чтобы избежать общественного напряжения. Они очень хотели, чтобы этих икон просто не было», — вспоминает священник.

По его словам, тогда иконы удалось отстоять. Однако после того, как епископ Антоний пришел в Гродно, ситуация стала меняться. Скорее всего, перед ним была поставлена задача не только навести порядок в Гродненской епархии и разобраться с непокорными священниками, но и решить в том числе вопрос неудобных икон.

«Я думаю, что, сняв две иконы, они бросили пробный шар: хотят проверить реакцию церковного сообщества, общественности. Оставшиеся шесть — это, по моему мнению, лишь вопрос времени. Буду рад ошибиться.

Современная идеология белорусского государства абсолютно просоветская: создается миф, будто бы это был золотой век нашего народа. Скрываются все преступления, а палачи обеляются. Люди, которые убивали и христиан, и нехристиан, убивали просто порядочных граждан, уничтожали культурную элиту нашего народа — герои.

Со стороны современной белорусской власти это совершенно логичные и предсказуемые действия. Но со стороны церкви это никакой логике не поддается — более того, поступать так для церкви, убирать иконы новомучеников — это самое настоящее предательство их памяти, да и самой церкви, которая, как известно, стоит на крови мучеников. Если архиепископ Антоний действительно намерен убрать иконы из собора, он солидаризуется не с мучениками, которые там изображены, а с их палачами и гонителями», — подчеркнул Георгий Рой.

Теперь, по его мнению, широкое почитание новомучеников скорее всего будет приглушено. Очевидно, что поклонение святым, которые были убиты коммунистами, никак не вписывается в современные пропагандистские шаблоны. И поэтому власти продолжат давление на церковь, чтобы этого почитания не было.

Белорусские хунвэйбины

Это уже не первый в 2023 году скандал с новомучениками в Белорусской православной церкви (БПЦ) Московского патриархата. В мае Синод Русской православной церкви, которой подчиняется БПЦ, внес изменения в список Собора Белорусских святых. Из него без объяснения причины были вычеркнуты как минимум четверо почитаемых в Беларуси святых, убитых коммунистами — Алексей Лельчицкий, Киприан Ятранский, Иона, Иоанн Рижский.

Все эти инициативы, тем не менее, не мешают БПЦ ежегодно отмечать день Собора новомучеников и исповедников земли белорусской 29 октября. Еще в 2022 году в этот день во всех епархиях вспоминали массовые репрессии советской власти против представителей церкви и верующих.

Кроме новомучеников, православные церкви в Беларуси избавляются от всяких упоминаний тех, кого нынешние белорусские власти считают «врагами народа». Один из последних примеров — снос памятника поэтессе и генеральному секретарю правительства Белорусской Народной Республики в эмиграции Ларисе Гениюш на территории Свято-Троицкой церкви города Зельва.

Памятник был установлен еще в 2003 году и освящен по всем церковным канонам по благословению митрополита БПЦ Филарета, которого Лукашенко считает своим духовным наставником. Однако это не спасло его, когда за дело взялась пророссийская доносчица Ольга Бондарева, потребовавшая демонтировать памятник «предательнице родины».

Бондарева — выразитель коллективных ценностей лукашенковской Беларуси. Бывшая контрабандистка, а ныне добровольная помощница милиции и блогер, она агрессивно поддерживает «русский мир» и пишет доносы на всех, в ком видит угрозу. Выпады Бондаревой заставляют нервничать даже государственных чиновников.

Досталось от женщины и католической церкви. В июле 2023 года в Минске по ее требованию с территории Костела Святого Роха в Минске был убран крест, установленный в память о Винценте Годлевском — католическом священнике, общественном деятеле и публицисте, который в 1942 году был замучен немцами в концлагере Малый Тростянец. Бондарева называла его «нацистским холуем» и «коллаборантом».

Это не единственный пример репрессий режима Лукашенко против католиков, в которых официальный Минск видит пятую колонну Польши. В феврале 2023 года в костеле Богоматери Руженцовой в агрогородке Солы Гродненской области по требованию властей закрасили настенную фреску, на которой был изображен фрагмент Варшавской битвы 1920 года, в ходе которой были полностью разгромлены наступавшие части Красной армии. В Польше эти события называют «Чудом на Висле» и считают, что оно не обошлось без помощи Богоматери.

«Никакого сотрудничества с режимом»

«Вот Так» анонимно поговорил с остающимся в стране католическим священником о том, как попытки белорусских властей переписать историю влияют на церковь и его служение.

«Режим Лукашенко продолжает систематическое преследования всех неугодных ему церквей и полную зачистку религиозной сферы. Естественно, им сильно мозолит глаза антисоветская символика, которой до сих пор очень много и в католических, и в православных храмах. Это продолжается уже годами и началось — не так явно, но все-таки началось — уже много лет назад, еще до всей эскалации, вызванной протестами после выборов и войной», — поделился он своими наблюдениями.

По его наблюдениям, у Лукашенко и его окружения на всех уровнях власти не осталось ничего святого, а осквернения дорогих для каждого христианина религиозных символов стали нормой. Один из наиболее ярких примеров — публикация в сентябре 2021 года газетой «Минская правда» карикатуры на Росицких мучеников — католических священников, которые во время немецкой оккупации Беларуси вместе со своими прихожанами мужественно приняли смерть от рук нацистов. На ней изображено, как крест на шее мучеников превращается в свастику.

«Очень важно не идти ни на какое сотрудничество с таким режимом.

Священники и иерархи должны меньше целоваться с теми, кто сейчас находится у власти, потому что это поцелуй Иуды. Мы очень часто видим в разных СМИ фотографии, на которых они обнимаются, обмениваются медалями и подарками с чиновниками. Такие действия порочат церковь.

И для священнослужителей такое недопустимо. Но вместе с тем мы должны не переставать проповедовать добрую весть, укрепляя надежду людей на то, что добро всегда неизбежно победит зло. А те, кто сегодня совершает преступления, однажды ответят за них», — подчеркнул священник.

Он уверен, что Лукашенко строит репрессивную систему, вдохновленную самыми темными страницами советской истории, а потому уничтожение всего, что хоть чем-то напоминает сопротивление ей, будет продолжено. И ни одна церковь — ни православная, ни католическая — не сможет чувствовать себя в безопасности.

Евгений Чернухин, «Белсат»

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