На валютном рынке в Беларуси возник неожиданный эффект 4 11.10.2023, 12:32

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Рубль ослаб, но белорусы не покупают доллар.

Обвал курса белорусского рубля по отношению к доллару, евро и российскому рублю привел к довольно неожиданному результату: физические лица в сентябре снизили объем покупки валюты, а юридические лица стали меньше продавать, пишет сайт select.by.

По данным Национального банка РБ, в сентябре 2023 года жители Беларуси приобрели валюты на 83,7 млн. долларов меньше, чем в августе, то есть на 765,1 млн. долларов. Это минимальное значение с мая текущего года. Более того, по сравнению с сентябрем 2022 года покупка снизилась на 215,1 млн. долларов.

Такая динамика позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время физические лица стремятся приобретать валюту после того, как она дешевеет, и снижают спрос на нее, когда она становится дорогой. Вполне рыночное поведение. При этом никакого ажиотажа не возникает.

Объем продажи валюты физическими лицами в сентябре 2023 года тоже снизился по сравнению с августом: на 53,4 млн. долларов — до 840 млн. долларов. Но по сравнению с сентябрем 2022 года предложение валюты сократилось всего на 26,2 млн. долларов.

В итоге жители Беларуси в сентябре текущего года продали валюты на 74,9 млн. долларов больше, чем приобрели. Они являются чистыми продавцами валюты с января 2023 года и за девять месяцев реализовали ее уже на 499,6 млн. долларов.

Юридические лица — резиденты РБ в сентябре решили придержать подорожавшую валюту, рассчитывая, возможно, на то, что ее курс вырастет еще больше. В сентябре они продали валюты на внутреннем рынке РБ на минимальную сумму с мая 2020 года, то есть всего на 1,732 млн. долларов. Это на 328,1 млн. долларов меньше, чем в августе 2023 года.

Спрос на валюту со стороны юридических лиц также сократился: на 173,8 млн. долларов — до 1,987 млн. долларов. Это минимальное значение с апреля текущего года.

Таким образом, предприятия Беларуси в сентябре снова оказались чистыми покупателями валюты и приобрели ее на 255,9 млн. долларов. Это максимальное значение для данного показателя с декабря 2022 года. А за январь—сентябрь они купили валюты больше, чем продали, на 824,1 млн. долларов.

В то же время, юридические лица — нерезиденты РБ за девять месяцев текущего года больше продали валюты, чем купили, на 1 472 млн. долларов. Но объем чистой продажи ими валюты в сентябре составил всего 121,7 млн. долларов, что является минимальным значением с апреля 2022 года. Это указывает на то, что ситуация на валютном рынке РБ и РФ постепенно нормализуется.

Нерезиденты постепенно покупают в Беларуси все больше валюты, а продают ее все меньше. В сентябре они реализовали ее на 29,8 млн. долларов меньше, чем в августе, то есть на 232,3 млн. долларов. А купили валюты нерезиденты на 16,5 млн. долларов больше — на 110,6 млн. долларов.

Благодаря продаже валюты нерезидентами, на внутреннем валютном рынке РБ наблюдается превышение предложения валюты со стороны населения и предприятий над спросом.

Избыток валюты частично скупают банки и финансовые организации (без учета Нацбанка). В сентябре они приобрели валюты в чистом выражении на 128,4 млн. долларов, что было обеспечено скупкой наличной валюты у физических лиц (на 184,6 млн. долларов). За январь—сентябрь финансисты приобрели валюты на 827,2 млн. долларов, причем наличной — на 1 527,9 млн. долларов.

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