Наступление оккупантов на Авдеевку остановили: разгромлена колонна техники РФ 1 11.10.2023, 12:41

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В Нацгвардии Украины показали результаты боя.

Бойцы Нацгвардии пресекли попытки российских оккупантов продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области. Защитники уничтожили технику противника.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

Отмечается, что россияне при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступление на Авдеевском направлении.

Воины подразделений Нацгвардии за сутки уничтожили 6 единиц техники оккупантов. Обнаружив вражескую колонну, нацгвардейцы поразили два танка, три БТР и боевую бронированную машину.

«Бойцы остановили попытку продвижения врага, нанеся потери в живой силе. Наши защитники отбили атаки и не допустили потерь рубежей и позиций», - говорится в сообщении.

Как отмечают украинские военные, российские оккупанты на Авдеевском направлении активизировали наступательные действия. В частности, с использованием бронированной техники. В сети пишут о постоянных массированных обстрелах Авдеевки и других населенных пунктов.

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