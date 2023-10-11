Появилось еще одно свидетельство готовности Израиля воевать до полного уничтожения ХАМАСа 4 11.10.2023, 12:51

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«Стук по крыше» отменили.

«Стук по крыше» используется только в случаях кратковременных военных конфликтов, но никак в условиях нынешней войны: об этом заявил высокопоставленный офицер ВВС Израиля, сообщает портал Ynet.

«Мы не проводим «хирургические» действия, эта война не похожа ни на один из прежних военных конфликтов», — сказал офицер. Пока существует ХАМАС, мы не вернемся к прежним форматам ведения боевых действий, отметил он.

«У нас есть враг, и мы должны его уничтожить», — цитирует портал офицера.

Знаменитая израильская операция «Стук по крыше» включает в себя два этапа. Первый — телефонное уведомление жителей домов о планируемом в скором времени ракетном ударе. Второй — по зданию выпускается ракета малой разрывной мощности. Она призвана звуком продемонстрировать серьезность израильских намерений.

«Стук по крыше» впервые прозвучал в 2009 году во время операции «Литой свинец». После этого «стук» применяли в операциях «Облачный столп» и «Несокрушимая скала».

В мае 2023 года весь мир увидел лицо «израильских агрессоров»: дважды остановлена атака в секторе Газа — пилот успел заметить детей.

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