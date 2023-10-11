Задержали белоруску, которая в 2020-м пела «Магутны Божа» на ступеньках Филармонии

Задержали белоруску, которая в 2020-м пела «Магутны Божа» на ступеньках Филармонии6
- 11.10.2023, 13:02
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В чем ее обвиняют?
В Минске задержали женщину, которая в 2020 году в составе хора исполнила на ступенях Белорусской госфилармонии композицию «Магутны Божа». Ее «покаянное» видео опубликовал 11 октября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
В ролике женщину заставили признаться в том, что она «участвовала в акциях протестах», «перекрывала дорогу на проспекте Независимости».
Пропагандистские ресурсы утверждают, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Стихотворение с таким названием написала в 1943 году поэтесса Наталья Арсеньева. В 1947-м композитор Николай Ровенский написал к нему музыку. Стихотворение активно исполнялось белорусскими эмигрантами, а в середине 1990-х даже могло стать гимном Беларуси. По крайней мере парламент рассматривал такой вариант.