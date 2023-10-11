«Я просто накрылся мертвыми людьми в бункере, чтобы выжить» 11.10.2023, 13:12

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Фото: EPA

Участник фестиваля в Израиле рассказал о нападении боевиков ХАМАС.

Рафаэль Цимерман, один из посетителей атакованного ХАМАС фестиваля Нова в Израиле, прятался в бункере поблизости и накрывался трупами, чтобы выжить. Об этом сообщает CNN.

Как Цимерман рассказал CNN, в день атаки он с друзьями убегал от «большого количества ракет». По его словам, затем машина отвезла его и других в соседний бункер, где от нападения прятались 40−50 человек. Рафаэль находился возле задней части бункера, потому что был одним из первых, кто туда попал.

Цимерман слышал, как полиция боролась с нападавшими, и сказал, что в какой-то момент в бункер пустили газ — это напомнило ему методы нацистов для убийства евреев во время Холокоста.

«Этим газом невозможно дышать. Невозможно дышать уже через 30 секунд», — цитирует медиа пострадавшего.

После этого нападавшие вошли в бункер, начали стрелять и бросать свето-шумовые гранаты.

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«Я просто накрылся мертвыми людьми, многими мертвыми людьми. Я оставался там часами, просто ожидая смерти, понимаете? Я просто хотел умереть спокойно, потому что я так сильно страдал от газа», — вспоминает Цимерман, который получил осколочные ранения в результате нападения.

Рафаэль также сказал, что он не двигался, пока его прикрывали мертвые люди в бункере. По его словам, шестерым людям удалось спастись.

«Я — чудо. Я выжил, и я должен радоваться», — добавил он.

7 октября на фестивале электронной музыки возле кибуца Реим в Израиле, в 30 км от сектора Газа, боевики ХАМАС убили более 250 человек.

На фестиваль террористы ХАМАС попали, когда пересекли южную границу Израиля. Боевики открыли огонь по участникам мероприятия, которые начали панически бежать.

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