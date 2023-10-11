Россия использовала войну в Израиле против Украины, но прокололась Юрий Карин

11.10.2023, 13:30

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«Уши Кремля» хорошо видны.

С самого начала вторжения ХАМАС в Израиль российская пропаганда слаженно по команде включилась в освещение событий. Это особенно контрастировало с ситуацией во время так называемого «похода Пригожина на Москву»: тогда СМИ страны-агрессора просто впали в ступор – не понимая, как реагировать на этот бессмысленный и беспощадный бунт. Теперь же все бойцы пропагандистского фронта включились в масштабные информационные операции по дискредитации западных милитаристов и Украины.

Информационные удары по Украине напрямую ассоциированы с «хотелками» оккупантов ухудшить отношения Киева как с Израилем, так и с западными союзниками, а также отвлечь внимание мирового сообщества от войны в Украине. Но кремлевская методичка оказалась узнаваема, а ее исполнители предсказуемы.

Спонсоры кровопролития

Варварское вторжение орды ХАМАС в Израиль, приуроченное к 50-летней дате начала Войны Судного дня и очередным именинам российского диктатора Путина, по жестокости и бессмыслию вернуло человеческую цивилизацию в средние века.

Но уровень скрытности подготовки и планирования, а также усовершенствованная тактика применения боевиков против хорошо подготовленных и оснащенных сил обороны Израиля сводит на нет «самодеятельность» группировки ХАМАС. Уж очень выглядывают над зелеными повязками террористов уши стран оси зла – России и Ирана.

И даже если прямых доказательств их участия в кровопролитии пока нет, но нет и сомнений, что РФ и Иран являются выгодополучателями от палестино-израильского конфликта.

ZоV лжи и крови

С первых минут нападения ХАМАСа на Израиль наблюдалась абсолютная вовлеченность российских СМИ и Z-каналов в Telegram в освещении ситуации. В эти дни российская информационная повестка полностью сместилась от событий на фронтах в Украине.

Российские военкоры с радостным улюлюканьем смаковали садизм своих партнеров из ХАМАС, проводили самые разнообразные параллели с ходом российско-украинской войны и ностальгировали по зверствам российской армии во время оккупации украинских территорий. Как говорится, вышли сами на себя.

Эти «параллели» вскоре уточнил и украинский Центр национального сопротивления, заявивший, что именно боевики ЧВК «Вагнер» готовили ХАМАС к вторжению в Израиль – делясь с бородатыми «братушанями» боевым опытом штурмовых действий и тонкостями применения БПЛА для сброса взрывных устройств.

Не обошлось и без традиционной лжи Z-военкоров: по их каналам разлетелось фото с уничтоженным израильским танком Merkava – якобы из ПТУРа украинского производства. Но тут, как говорится, есть нюанс. Результативно отработал действительно украинский комплекс, но по российскому танку Т-90. И не в пустыне возле Сектора Газа, а в украинской степи. Но вот об этом российская пропаганда предпочитает не упоминать.

VIP-дичь

В том, что тема поставок украинского оружия террористам станет основой продолжающихся российских информационных атак, нет никаких сомнений. Цель проста и понятна: сорвать западные поставки в Украину.

Причем для усиления этой корявой информационно-психологической операции даже пришлось вывести из запоя VIP-пропагандиста – заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева.

Маниакально-депрессивный психоз Медведева только в одном посте сумел обвинить ненавистный ему киевский «режим»:

- в приручении ИГИЛ для выполнения террористических актов по всему миру;

- в «воровстве укронационалистами» натовского оружия и передаче его ИГИЛ;

- в близости позиций идеологии бандеровцев и ИГИЛ;

- ну и вишенка на торте - в том, что боевики ИГИЛ скупают недвижимость в Украине.

Тут, как говорится, без комментариев.

За что боролись, на то и напоролись

Несмотря на все попытки подставить Украину, российская пропаганда может добиться совершенно противоположного результата, так как на многочисленных видео ХАМАС отмечалось как раз наличие современного оружия российского производства, а именно экспортного варианта автомата Калашникова (АК-103). К тому же еще в 2021 году было известно о наличии у боевиков ХАМАС российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет», из которых обстреливали израильтян.

Уже имея опыт снабжения боевиков ХАМАС, в нынешней ситуации как раз России и было наиболее выгодным снабдить их трофейным западным оружием - к примеру, при помощи иранцев, с которыми у Кремля также наладилось военно-техническое сотрудничество. И, конечно же, обвинить Украину.

По этому поводу официальное заявление уже сделали в Главном управлении разведки Минобороны Украины: выяснилось, что российская разведка передала террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, произведенное в США и странах ЕС, - чтобы, в конечном счете, добиться прекращения военной помощи западными союзниками Украине.

Но дьявольское усердие российской пропагандистской машины не приносит желаемого результата, а скорее наоборот. Основные постулаты вбросов разбиваются о суровую реальность – Украине будут предоставлять всю необходимую помощь и всячески поддерживать.

Кровавые уши Кремля

Излишняя информационная активность кремлевского режима вместо отбеливания его образа указывает на его личное участие в разжигании палестинско-израильского конфликта. Месседжи о плохих «бандеровцах» и «от Украины отвернулся Запад» могут работать лишь на внутрироссийскую аудиторию и озвучиваются (в том числе на Западе) исключительно «полезными идиотами» и российской агентурой.

Я уверен, что со временем будет достоверно известно, кто и как вооружал, финансировал, тренировал и науськивал на Израиль террористов ХАМАС. Потому засевшим в Кремле уже сейчас надо думать не об украинско-израильских отношениях, а о собственной безопасности. Ведь уже понятно, что нападение на Израиль - не спонтанная акция, а результат длительного планирования и подготовки. И тут возникает вопрос о роли Кремля в этой войне.

Пока в Израиле заняты стабилизацией ситуации и недопущением худшего сценария, то есть, открытия еще одного фронта со стороны Ливана. Соответственно, все разборы будут проводиться уже после нормализации ситуации. Это касается и поиска виновных, и вероятных провалов спецслужб, и поискам причастности третьих сторон к организации нападения на Израиль. А в последнем, поверьте, израильские спецслужбы – лучшие.

Юрий Карин, «Обозреватель»

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