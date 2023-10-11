В Париже продают картины Сутина и Шагала 11.10.2023, 13:40

Они могут уйти с молотка уже в пятницу.

В Париже на аукцион выставили работы уроженцев Беларуси Хаима Сутина и Марка Шагала. Речь идет о престижном аукционе Sotheby's, торги состоятся уже в пятницу, 20 октября 2023 года, пишет «Комсомолка».

Среди лотов, к примеру, полотно уроженца Беларуси и культового представителя художников «Парижской школы» Хаима Сутина под названием «Сельский пейзаж в Сере». Оно, по мнению экспертов, может уйти с молотка как минимум за 600-800 тысяч евро.

Также новых владельцев могут обрести две картины кисти Марка Шагала: «Цветы, груши и виноград», «Два букета». Планируется, что они обойдутся покупателям не менее чем в 220-350 и 200-300 тысяч евро соответственно.

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