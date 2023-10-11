Российским депутатам выдали методички по войне Израиля с террористами 11.10.2023, 14:09

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Во всем нужно винить США.

Депутатам Госдумы и членам Совета Федерации рекомендовали сдержано комментировать военный конфликт между ХАМАС и Израилем. Они должны повторять слова Владимира Путина о том, что вина за новую войну на Ближнем Востоке лежит на США, рассказали «Верстке» источники в парламенте.

Сам Путин отреагировал на вспыхнувший конфликт только на четвертый день после его начала. «Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон», — заявил Путин в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, пишет The Moscow Times.

После этого руководство Госдумы и Совфеда начало инструктировать депутатов и сенаторов, как они должны комментировать происходящее. По словам источников, парламентариям посоветовали проявлять сдержанность, не поддерживать ни одну из сторон, но при этом осуждать США, которые разжигают конфликты на Ближнем Востоке.

Отдельно депутаты и сенаторы должны сфокусироваться на россиянах, которые переехали в Израиль после начала войны в Украине и поддерживают Киев, отметили источники.

Эти же указания могли быть даны и другим чиновникам. Так, например, до заявления Путина МИД России стоял на нейтральной позиции, призывая «прекратить огонь и остановить кровопролитие». Однако затем официальный представитель министерства Мария Захарова высказалась об «испуганных патриотах», бежавших из России в Израиль. По ее словам, они «полностью подтвердили свое звание — снова испугались и уезжают уже из новых родин».

Вслед за Захаровой с критикой уехавших выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что релоканты, которые уехали из России и совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», отправятся на Колыму после возращения.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также отметился заявлением. По его словам, «Вашингтону и его союзничкам» нужно было заниматься предотвращением конфликта между Израилем и Палестиной, но вместо этого «эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа».

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян оговорилась, что ничего не понимает в конфликте Израиля и ХАМАС, но не удержалась от критики уехавших россиян. Она передала приветы «Максимке [Галкину] из Тель-Авива», «Алле [Пугачевой] из соседней квартиры», Андрею Макаревичу и бывшему гендиректору «Яндекса» Елене Буниной. Симоньян раскритиковала их за поддержку Израиля. По ее словам, россиянам стоит поддерживать не израильских военных, а участвующих в войне против Украины российских военнослужащих.

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