Для белорусов установили новый минимум еды 7 11.10.2023, 14:14

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По мнению чиновников, этого достаточно, чтобы не умереть с голоду.

В Беларуси изменили нормы минимального набора продуктов питания. Уменьшили нормы макарон, бобовых, зелени, зато стало больше овсянки, гречки, перловки, картофеля, свеклы. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Чиновники ввели изменение по прожиточному минимуму, который состоит из минимального набора продуктов и непродовольственных товаров. Сейчас внесли уточнения именно по продуктам.

Мужчинам трудоспособного возраста уменьшили нормы по ржаному хлебу, огурцам, молоку, сыру, говядине. По сравнению с прошлой версией списка, принятой в 2021 году, больше полагается растительного и сливочного масла, свинины.

Женщинам, как предполагается, надо есть меньше пшеничного хлеба, риса, капусты, моркови, свежей рыбы. Увеличили минимальную норму по томатам, огурцам и других овощей, кисломолочных продуктов.

Для обоих полов трудоспособного возраста снизили нормы по томатам, бобовым, зато выросли нормы по овсяной, гречневой крупам, творогу, яйцам, птице, фруктам.

Люди пенсионного возраста, судя по документу, стали есть меньше хлеба, но больше круп и картофеля, томатов и огурцов, моркови и свеклы. В то же время им снизили минимальную норму по зелени. Увеличились нормы по мясу и молоку.

Правительство также решило, что для расчета бюджета прожиточного минимума будут учитывать изменение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь, другие овощи (лук репчатый и чеснок), фрукты (яблоки, груши и плоды цитрусовые) и сухофрукты, с июня по сентябрь — на огурцы свежие, с августа по сентябрь — на томаты свежие, с июня по август — на зелень.

Для чего нужен этот набор продуктов

Чиновники считают, что этого набора продуктов достаточно для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности. Если совсем упростить — для того, чтобы человек не умер от голода.

К тому же этот набор продуктов (и непродовольственных товаров) учитывают налоговики при сопоставлении сумм расходов и доходов населения. Траты на этот набор товаров относят к расходам человека. То есть если вы скажете при такой проверке, что «сидели на воде и хлебе», все равно включат в расходы стоимость такого набора.

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