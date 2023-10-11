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Песков молча утерся

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 11.10.2023, 14:24
  • 8,016
Песков молча утерся
Фото: Getty Images

Вспоминается бессмертный «Золотой теленок».

Сегодня журналисты троллили пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова на предмет вчерашнего разгромного для путинцев голосования в ООН – пытались пробиться обратно в Совет по правам человека, откуда выставили за дверь в апреле 2022-го, но проиграли Албании и Болгарии.

Итак, спросили комментарий Пескова, ожидая какой-нибудь экзотики вроде МИДовского бубнежа, что «западные страны» подмяли под себя ООН и т.п. Но кремлевский пресс-секретарь даже и такой «пурги» не выдал. Лишь бессильно сказал: «Нет, у нас нет комментария».

Регулярные поражения пригнули голову к земле. Стали меньше хорохориться. Это правильно. Получили по «дипломатическому» фейсу – утерлись.

Вспоминаешь по случаю бессмертный «Золотой теленок»:

- Станьте на колени, - сказал Остап. Паниковский так поспешно опустился на колени, словно ему подрубили ноги.

- Хорошо, - сказал Остап, — ваша поза меня удовлетворяет.

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