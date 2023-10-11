Поляки красиво ответили на «паспортный бан» Минска 7 11.10.2023, 14:24

16,776

Варшава перестала ставить штампы о пересечении границы в белорусские паспорта.

Это простое действие, на самом деле, важно для тех, кто живет в Польше и не может поменять паспорт после нового указа Лукашенко, но при этом ездит в страны не Шенгенской зоны.

«Это же белорус. В белорусские паспорта не ставим, правильно?» — передает читатель «Нашай Нівы» разговор двух польских пограничников в стеклянной будке паспортного контроля.

«Держите ваш паспорт», — сотрудник протягивает не испорченный штампом паспорт.

После указа Лукашенко, запрещающего белорусам менять паспорта в посольствах своей же страны, сэкономить лишнее место в паспорте — не лишнее.

Десятки тысяч белорусов нашли убежище в Европе, спасаясь от репрессий, и цена за поездку из Шенгена в Румынию, Британию, Грузию, Казахстан или почти любую другую страну — 4 штампа. Это сразу половина страницы паспорта.

Некоторые говорят, что с польским пограничным контролем можно было договариваться и раньше. Но человеческий подход cменился системным.

Ни в Литве, ни в Латвии, ни в Грузии — странах, где также нашли убежище немало белорусов, — договориться с пограничниками невозможно. Хотя все сейчас ведут электронные базы, и узнать дату въезда в страну можно не только по штампу в паспорте.

«Это решение было согласовано Пограничной охраной, министерствами внутренних и иностранных дел, — рассказал «Нашай Ніве» польский дипломат. — Это логичное решение, потому что пока нет ясного понимания, что делать многим тысячам белорусов, которые проживают в Польше и не смогут обменять свои документы. Возможно, будет принято решение вплоть до упрощения процедуры получения польского паспорта, но сейчас делается то, что делается. Отмена штампов может хотя бы замедлить окончание паспорта не по причине истечения срока действия».

Другие страны, в которых осели тысячи белорусов, столкнутся с тем же вызовом, что и поляки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».