«Беларуская выведка»: Лукашенко выболтал медицинский секрет Путина 13 11.10.2023, 14:39

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Диктатор хотел проверить метод на себе, но врачи его отговорили.

Источник близкий к окружению Лукашенко сообщил, что в медицинской части Службы безопасности диктатора рассматривался вопрос «омоложения объекта», сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка»:

— На встрече в Сочи Путин поделился с Лукашенко секретом своего «превосходного самочувствия». Он посоветовал Лукашенко, чтобы его команда медиков проконсультировалась с его медиками и попробовала его личную «кремлевскую» программу, в которую входит ряд медикаментов, где ключевую роль играют кремы, травы и специальные инъекции.

По возвращению в Минск состоялось совещание Лукашенко и его медиков, где обсуждали суть и возможные последствия предоставленных путинской командой «рецептов молодости». Со слов Лукашенко, Путин сидит на «программе» с конца 2021 и он, якобы, «чувствует себя 40-летним мужчиной».

Медики Службы безопасности, получившие доступ к медикаментозному содержанию «программы» пришли к выводу, что в целом ничего уникального в рецептуре нет. Это набор китайско-сибирских трав, экстрактов и банальная гормонозаместительная терапия комбинированными препаратами тестостерона и некоторых стероидных гормонов по специальной схеме.

Медсанчасть Службы безопасности отговорила Лукашенко от применения инъекций гормонов в рекомендованных дозах и пропорциях, сославшись на его неудовлетворительное состояние и рекомендовала попробовать некоторые «травки из кремлевского рецепта», являющиеся по сути общеукрепляющими БАДами и витаминами с высокой биодоступностью, и ограничиться пластырями или кремом с небольшой дозой тестостерона, чтобы попробовать на себе эффект.

Так же была высказана мысль, что необходимость гормонозаместительной терапии Путина именно тестостероном, может являться следствием перенесенного им оперативного вмешательства или следствием лечения от серьезной патологии.

Вывод: Путин накануне принятия решения об эскалации и последующем вторжении в Украину находился и до сих пор находится под воздействием гормонозаместительной терапии тестостероном, что не могло не отразиться на состоянии его личности.

Прямым следствием этого является многократно возникшая агрессивность, самоуверенность, импульсивность и склонность к иррациональным насильственным действиям, навязыванию собственной воли, подчинению окружающих.

Прослушав голос заявлений Путина трехлетней давности и сейчас, можно заметить резкое понижение тембра, что является прямым следствием повышения тестостерона. Накачанный гормонами Путин вряд ли в полной мере способен отдавать отчет своим действиям.

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