Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $200 миллионов 1 11.10.2023, 14:48

1,192

Стало известно, что в него войдет.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Ранее информация о таком пакете появилась в прессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Контактной группы в формате «Рамштайн» в столице Бельгии Брюсселе 11 октября.

«Я рад, что США объявит следующий пакет оборонной помощи Украине, который составляет 200 миллионов долларов», - сказал глава Пентагона.

Этот пакет включает также боеприпасы 155-мм и 105-мм, а также «совершенно новые системы противовоздушной обороны, которые будут в скором времени доставлены в Украину».

Кроме того, добавил Остин, в оборонный пакет от Штатов войдут ракеты, воздушные боеприпасы, противотанковое оружие, и «необходимое вооружение для борьбы с российскими дронами».

«Таким образом, общее обязательство Америки будет составлять 43 миллиарда долларов с начала войны», - заявил глава Пентагона.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что Штаты 11 октября объявят о новом пакете военной помощи для Украины на 200 млн долларов. В него войдут снаряды для HIMARS и вооружение для ПВО.

Помощь США для Украины

Недавно Конгресс США не стал вносить новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете - вопросы планируют обсудить отдельно. Кроме этого, в отставку отправили сторонника помощи Украине спикера Кевина Маккарти.

Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах поставки оружия Украине, а у Байдена, по информации СМИ, ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

На днях The Telegraph написал, что Байден собирается просить у Конгресса о крупнейшем пакете военной и гуманитарной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Его должно хватить примерно на 2 года.

Также сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине в размере от 50 до 100 млрд долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».