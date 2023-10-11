МВД Литвы предлагает увеличить срок ВНЖ для белорусов 1 11.10.2023, 14:56

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До трех лет.

Гражданам Беларуси, которые не могут вернуться в свою страну, предлагается выдавать вид на жительство на более длительный срок - его следует продлевать уже не ежегодно, а каждые три года, сообщило в среду Министерство внутренних дел Литвы, пишет LRT.

Министр внутренних дел Агне Билотайте подготовила поправку к закону «О правовом статусе иностранцев», которая позволит выдавать временный вид на жительство в Литве сроком на три года иностранцам, которые не могут вернуться в свою страну.

Это положение будет применяться к тем иностранцам, которые преследуются недемократическим режимом, которые пострадали или могут пострадать от репрессий со стороны этого режима и поэтому не могут вернуться в страну своего происхождения.

В настоящее время таким лицам, в основном гражданам Беларуси, выдается разрешение на временное проживание сроком не более одного года.

«Ситуация в Беларуси не меняется. Белорусы, спасающиеся от репрессий режима, до сих пор не могут безопасно вернуться в страну. Наша приверженность оказанию помощи гражданам Беларуси остается твердой и будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо», - цитируется в сообщении слова министра внутренних дел Билотайте.

По мнению министра, выдача вида на жительство в Литве на более длительный срок белорусам, бежавшим от репрессий режима, также снизит нагрузку на Департамент миграции.

По данным ведомства, в целом более 700 разрешений на временное проживание в Литве выдано гражданам Беларуси, бежавшим от преследований режима.

Продление срока действия вида на жительство в стране, по мнению министра, решило бы и еще одну проблему, связанную с выдачей действующего проездного документа иностранцам этой категории, когда они не могут получить проездной документ, выданный в стране происхождения по объективным причинам, ведь литовский паспорт иностранца выдается на тот же срок, что и вид на жительство.

Новую норму закона предлагается применить ко всем новым и уже поданным заявлениям иностранцев о выдаче разрешения на временное проживание, по которым не было принято решение до вступления поправки в силу.

По сообщению Министерства, представленная министром поправка рассматривается в Сейме вместе с поправками к закону, представленными в Министерством внутренних дел после постановления Конституционного суда о том, что основному закону страны противоречит принудительное размещении мигрантов, незаконно пересекших границу, в центрах на шесть месяцев.

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