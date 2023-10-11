СМИ: Аварию в метро Москвы устроил главный ревизор по безопасности 2 11.10.2023, 15:03

3,526

Стали известны подробности лобового столкновения поездов.

Сегодня в 10:30 на станции московского метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии ретропоезд «Яуза» без пассажиров врезался в обычный состав, стоящий на станции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда.

Машинистом оказался главный ревизор по безопасности Московского метрополитена Николай Козлов, сообщает The Moscow Times. Он также является почетным машинистом ретропоездов в метро.

Причиной столкновения стало неверное решение машиниста. Он отключил вручную автоматическую систему регулирования скорости, сообщает Департамент транспорта Москвы. Козлов подтвердил, что совершил серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».