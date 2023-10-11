В Брестской области десятилетний мальчик приехал в гости к дедушке и выпил бутылку водки 8 11.10.2023, 15:04

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Что было потом?

Десятилетний мальчик, который приехал в гости к бабушке с дедушкой в одну из деревень Брестской области, попал в реанимацию больницы с алкогольной интоксикацией. Подробности рассказала пресс-служба МВД.

Ребенок гостил у родственников и играл в телефоне. Через некоторое время он пошел в другую комнату. Дедушка, который был прикован к постели, услышал «непонятные звуки» и увидел через щель, как внук сидел в одном положении и не отзывался. Мужчина забил тревогу, позвал родственников.

Прибежавшая на место мать позвонила в скорую. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом «острая интоксикация с комой». К счастью, все обошлось.

«Десятилетний мальчик пояснил, что нашел в шкафу бутылку водки и решил попробовать. Наливал себе в стаканчик и пил. Первое впечатление: что-то горькое во рту, но это не помешало ему употребить всю бутылку. За какой промежуток времени выпил столько, не помнит, говорит, что примерно, в течение часа. Степень опьянения составила четыре промилле», — рассказали в МВД.

Комиссией принято решение о проведении социального расследования. Кроме того ребенку придется посетить врача-нарколога.

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