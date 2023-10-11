Электромобиль «Атом» как яркий пример коррупции в России 6 11.10.2023, 15:38

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Без мотора, но с итальянским дизайном.

В конце июля 2023 года российский автопроизводитель «КамАЗ» объявил о начале приема предзаказов на новый электромобиль «Атом». На этой неделе завод отчитался о 36 тысячах заявок. Производить «Атом» планируют начать в 2025 году. Тем, кто хотел оформить предзаказ, предлагали внести 7 тысяч рублей. А окончательная стоимость электромобиля до сих пор неизвестна. Радиоведущий и автожурналист Сергей Асланян в статье для The Insider выразил мнение, что единственная цель этого проекта — освоение денег.

Коррупция – это хорошо или плохо? В России даже очевидное требует уточнения и осмотрительности. Депутат, юрист и политик Ирина Яровая заявляла в 2018 году:

«Борьба с коррупцией может разрушить государство. На Украине тоже боролись с коррупцией, и видите что случилось. Под видом борьбы с коррупцией была разрушена вся система государственной власти. Это никто не замечал, а власть и государство рушилось, поэтому, борьба с коррупцией вредна для государства. Считаю, что нет надобности в этом, в России с коррупцией все прекрасно».

А ведь и вправду прекрасно. И каждый пример коррупции лишь укрепляет Россию.

Проект электромобиля «Атом» вырос из КамАЗовского проекта «Кама-1». «Каму» делали без спроса на деньги налогоплательщиков. Тщедушный электромобиль никто не просил, и в стране он не нужен. Но «КамАЗ» захотел выкинуть деньги на ветер. И ему это позволили, укрепив коррупционным проектом государство.

Деньги на «Каму» осваивали в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы». Затраты составили 210 млн рублей, из которых 150 млн — грант Министерства образования, а 60 млн дал КамАЗ. После того, как деньги потратили, выяснилось, что «Кама-1» и вправду никому в России не нужна, и «КамАЗ» заявил, что построит завод в Венгрии и начнет выпуск там. Хотя одобрения от принимающей стороны никто не слышал.

«КамАЗу» так понравилось укреплять государство, что от ненужной «Камы» он перешел к проекту ненужного электромобиля «Атом». И тут произошла трансформация. «Атом» стал частным. Основными инвесторами выступили генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин и предприниматель Рубен Варданян. У Когогина осталось немножко от зарплаты и как раз хватило на автомобиль и акционерное общество с уставным капиталом 720 млн. руб. А за основу частного «Атома» была взята «Кама-1», на которую у государства ушло 120 миллионов рублей.

Когогину намекнули, что коррупция полезна, а вот мошенничество все еще считается преступлением. Часть 3 ст.159 УК РФ – до шести лет. Когогин тут же отпрыгнул в сторону и заявил, что «Атом» не его. Но успокоился быстро, вспомнил, что за три колоска в стране дают срок, а за краденый вагон награждают и в его случае перспектива Героя Социалистического Труда вероятнее шести лет, и вернул «Атом» себе.

Проект «Атом» интересен тем, что про него есть только хвастливые подробности. Электромотора пока нет. Аккумуляторов пока нет. Но запас хода 500 км, дизайн итальянский, а взломать приложение, при помощи которого управляется машина, невозможно.

Но где же украсть еще денег? Ну, в смысле, чьими же деньгами еще чуть-чуть укрепить государство? И тут на помощь частной затее, поглотившей 120 миллионов рублей, пришел Росатом и охотно купил 23% акций «Атома». Купил недорого и утешил налогоплательщиков, что это «относительно небольшая инвестиция в перспективный проект». Теперь у слегка поиздержавшихся Когогина и Варданяна опять есть деньги на личный стартап, и можно продолжать проект, единственная цель которого — освоение денег.

Насколько небольшой оказалась инвестиционная поддержка? 6 миллиардов рублей. Из бюджета. Если 6 миллиардов составили скромные 23%, то весь Когогин с Варданяном стоят 26 086 956 521,73913 руб. И 6 миллиардов — сущие пустяки. Разве нам жалко на частный стартап бюджетных денег, разве Россия не станет от этого крепче?

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