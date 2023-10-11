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Футбольный клуб «Шахтер» получил бан от ФИФА

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  • 11.10.2023, 15:57
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Футбольный клуб «Шахтер» получил бан от ФИФА

Команде запретили регистрировать новых игроков.

Белорусский футбольный клуб «Шахтер» получил бан от ФИФА на регистрацию игроков на национальном и международном уровне, пишет sport5.by.

Сообщается, что такое решение в отношении клуба из Солигорска, связано с задолженностью перед бывшим тренером вратарей команды Валерием Чижовым. Российский специалист работал в Солигорске в 2022 году.

В текущем чемпионате команда занимает 13 место среди 15 клубов.

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