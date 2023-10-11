Маршрутка сбила оленя на трассе М1 недалеко от Бреста 2 11.10.2023, 16:16

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В транспортном средстве в это время находилось полтора десятка пассажиров.

На трассе М1 недалеко от Бреста маршрутное такси сбило оленя. Инцидент произошел в Жабинковском районе около двух часов дня 10 октября 2023 года.

По сведениям Госавтоинспекции, за рулем микроавтобуса «Mercedes» был 31-летний брестчанин. Ему не удалось избежать столкновения, когда на 30-м километре трассы на дорогу внезапно выбежал олень.

Сообщается, что в этот момент в салоне маршрутного такси находились 15 пассажиров. К счастью, никто не пострадал, но транспортное средство получило механические повреждения. При этом испуганное животное убежало в лес.

В ГАИ обратили внимание, что в случае ДТП с дикими животными водитель должен вызвать милицию. Сбитое животное нельзя увозить с собой: иначе действия водителя приравняют к незаконной охоте. За это грозит уголовная ответственность.

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