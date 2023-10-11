Командир российского батальона: В РФ дела совсем плохи 11.10.2023, 16:29

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«Шайтан» рассказал о серьезных потерях российской армии.

Взятый в плен на Бахмутском направлении фронта командир российского батальона с позывным «Шайтан» во время допроса рассказал украинским военным важную информацию об армии РФ. Более того, количество потерь среди командного состава армии РФ говорит о том, что дела России в войне совсем плохи, пишет «Диалог». Об этом заявил командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ Дмитрий Кухарчук.

В своем Telegram-канале он отметил, что ранее ВСУ ликвидировали сразу трех командиров батальонов 72-й бригады из РФ в Андреевке. Еще один, выходец из Татарстана «Шайтан», накануне попал в украинский плен. Его брали бойцы второй роты 2-го штурмового батальона. Сослуживцы из армии РФ бросили своего раненого командира на передовой.

«Вы понимаете, что такое пленный комбат? Между прочим, один из самых профессиональных комбатов в России. Все карты сразу не буду открывать, но интересного очень много», - пишет украинский воин.

На допросе Шайтан рассказал о серьезных потерях российской армии, перечислив фамилии погибших командиров ВС РФ.

«Мне хотелось бы написать, что в России дела совсем плохи, если у них комбаты и комбриги жмурятся от стрельбы», - подчеркнул он.

Потери российской армии в войне с Украиной являются одними из самых высоких в истории России. По оценкам различных источников, они составляют от 130 до 270 тысяч человек убитыми и ранеными. Потери российской армии в Украине являются беспрецедентными за всю историю России. Они оказали существенное влияние на ход боевых действий и привели к снижению боеспособности российской армии.

По мнению экспертов, эти потери могут иметь долгосрочные последствия для России, затрудняя ее способность вести боевые действия в будущем.

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