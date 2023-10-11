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Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси завтра

  • 11.10.2023, 16:36
  • 1,178
Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси завтра

Ожидается сильный ветер.

В четверг, 12 октября, почти по всей Беларуси ожидаются дожди (ночью преимущественно на севере). Синоптики предупреждают о сильном ветре. Его порывы будут достигать 20 м/с (в Минске — до 15-18 м/с).

В ночные часы температура воздуха составит от +7 до +13 (на Брестчине — до +15, в Минске — от +9 до +11), в дневные — от +12 на севере страны до +21 градуса на юге (в столице — 13-15 тепла).

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