Исторический шаг: Бельгия передает помощь Украине из замороженных активов России 1 11.10.2023, 16:40

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Создан прецедент.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о создании специального фонда для предоставления финансовой поддержки Украине в размере 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться за счет средств, полученных от налогообложения российских активов, которые были заморожены в Бельгии.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что Бельгия остается преданной поддержке Украины и продолжит действовать в трех основных направлениях, из которых первые два включают военную помощь и применение экономических санкций.

«Третий - это создание фонда Украины объемом 1,7 млрд евро... источником этого фонда станут миллиардные российские активы, замороженные в Бельгии. Мы в Бельгии имеем налогообложение прибылей этих замороженных активов. В прошлом году для нас было четко понятно, что налогообложение прибылей этих активов должно на 100% пойти на пользу народу Украины. Мы делали это в прошлом году, и в этом году мы сделаем это снова через фонд на 1,7 млрд (евро). Этот фонд будет использован на приобретение военной техники, гуманитарную поддержку, Европейский фонд мира, макрофинансовую помощь и тому подобное», - отметил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

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