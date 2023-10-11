В Гродно 19-летний экс-политзаключенный покончил с собой

В Гродно 19-летний экс-политзаключенный покончил с собой2
- 11.10.2023, 17:10
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Он решил свести счеты с жизнью после освобождения.
Стало известно, что в Гродно бывший политзаключенный покончил жизнь самоубийством. Это произошло в феврале, но правозащитникам стало известно об этом только сейчас.
18-ти летний Кирилл Щеглов был осужден вместе с Александром Належинским (16 лет) и Максимом Рушницким (31 год) по статье 368 УК РБ «Оскорбление Лукашенко» на 1,5 года ограничения свободы без направления («домашняя химия»).
Позже наказание усилили, и парня арестовали на 3 месяца. В ноябре 2022 года его внесли в «список лиц, связанных с экстремистской деятельностью».
После освобождения, уже на свободе, в феврале 2023 года девятнадцатилетний Кирилл покончил жизнь самоубийством, сообщает Dissidentby.