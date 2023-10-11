В Гродно 19-летний экс-политзаключенный покончил с собой 2 11.10.2023, 17:10

8,178

Он решил свести счеты с жизнью после освобождения.

Стало известно, что в Гродно бывший политзаключенный покончил жизнь самоубийством. Это произошло в феврале, но правозащитникам стало известно об этом только сейчас.

18-ти летний Кирилл Щеглов был осужден вместе с Александром Належинским (16 лет) и Максимом Рушницким (31 год) по статье 368 УК РБ «Оскорбление Лукашенко» на 1,5 года ограничения свободы без направления («домашняя химия»).

Позже наказание усилили, и парня арестовали на 3 месяца. В ноябре 2022 года его внесли в «список лиц, связанных с экстремистской деятельностью».

После освобождения, уже на свободе, в феврале 2023 года девятнадцатилетний Кирилл покончил жизнь самоубийством, сообщает Dissidentby.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».